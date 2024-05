Detienen a un joven tras entrar a la casa de su vecino a "curiosear" en una urbanización de Valladolid

Un joven ha sido detenido en la urbanización vallisoletana de Fuente Berrocal después de que fuese pillado en el interior de la vivienda de su vecino que allanó para "curiosear", según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos sucedieron en la madrugada del miércoles al jueves, cuando se recibió una llamada alertando de que había saltado la alarma de una de las viviendas de esta urbanización. Hasta allí se dirigieron agentes de la Policía Municipal de Valladolid, pero se encontraron ya con una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que únicamente prestaron apoyo.

Fue la Policía Nacional quien se encargó del caso, que, tras interceptar al joven, que había entrado en la vivienda a "curiosear" y, al sonar la alarma, se asustó y salió de la misma, pero esto no evitó que eludiese a los agentes que ya estaban en el lugar.

Las mismas fuentes policiales consultadas han asegurado que no consta que se haya producido ningún robo en el interior de la vivienda afectada. Cabe resaltar que es una vivienda que no está permanente habitada, pero sí de vez en cuando, aunque no ha trascendido si en el momento de los hechos había moradores en el interior.