50 del PSOE contra la amnistía: "Porque somos socialistas no queremos romper la igualdad"

Allá por los setenta, al editor Rafael Borrás se le ocurrió encargarle a José María Gironella una serie de libros que acabó por inundar las bibliotecas de miles y miles de familias. “Cien españoles y Dios”, “Cien españoles y Franco”. Hoy, vive todavía Borrás, pero hace más de veinte que murió Gironella. Si todavía ejerciera, seguro que Borrás encargaría un nuevo tomo titulado “Cien socialistas y la amnistía”.

Teniendo en cuenta la gravedad del asunto –la ley que se aprueba hoy es la más importante de las votadas por el Parlamento desde la Transición–, hemos intentado recopilar esos testimonios. Pero lo hemos hecho afrontando su variante más provocadora: “Cien socialistas contra la amnistía”.

Por el camino, tras decenas y decenas de llamadas del estilo “no quiero problemas en mi agrupación”, “me da miedo decirlo en público” o “no me gustaría significarme”, hemos rebajado la ambición a la mitad: “Cincuenta socialistas contra la amnistía”.

Casi ninguno de los testimonios recopilados tiene un cargo público reseñable. Más allá de Page y contadas excepciones, los socialistas aquí manifestados no tienen nada que perder. El sistema de primarias imperante ha convertido la organización en una estructura vertical en la que Pedro Sánchez hace y deshace. Se decía que Alfonso Guerra llevaba el partido con mano de hierro, y era verdad, pero aquel sistema permitía las corrientes internas.

Cada uno de estos socialistas es una noticia en sí mismo. Son las excepciones que confirman la regla. Todos ellos pagan su cuota con el convencimiento de que, algún día, Ferraz recuperará su rumbo original: “No se pacta con el independentismo”.

Para ellos, es una falacia que posicionarse contra la amnistía sea "de derechas". Al revés, la conciben como una medida reaccionaria, que quiebra la igualdad entre españoles.

1. Felipe González

Ni estuvo a favor de la amnistía ni lo está. Cada vez que aparece, el expresidente del Gobierno propina una coz a la política de pactos de sus sucesores. “No merece la pena por siete votos”, han sido sus últimas palabras. El día de la jura de Leonor, en el Congreso, le preguntaron si él se habría hecho la foto con Puigdemont en Bruselas. Irónico, respondió: “¿Por quién me toma?”. Es inclemente con una norma que califica de “autoamnistía”.

2. Alfonso Guerra

“Esta amnistía es la condena de la Transición. Pido que no la hagan porque es muy grave”, le dijo Alfonso Guerra a Carlos Alsina en una entrevista. Son las palabras más claras de toda una bolsa de declaraciones del exvicepresidente del Gobierno contra esta ley.

3. Emiliano García-Page

El Quijote del Comité Federal. Se opone sin ambages a la amnistía. “Si hay que dar la batalla, la daré”, dijo en una ocasión. “Les dijimos a los electores que la amnistía no cabe en la Constitución”, aseveró en otra. Recientemente, apoyó al senador Javier Lambán por no votarla a favor.

4. Josep Borrell

Debido a la neutralidad que le exige el cargo, Josep Borrell, máximo mandatario de la diplomacia europea, venía esquivando como podía las preguntas referidas a la política española. Sin embargo, hace unos meses, con muy poco, dijo mucho: “Pueden imaginar lo que pienso sobre la amnistía”. El votante puede imaginarlo porque Borrell, que fue ministro de Felipe González, siempre se ha mostrado contrario a las cesiones de su partido al independentismo. Además, actuó como gran orador de la manifestación en Barcelona contra el procés.

5. Javier Lambán

“La amnistía socava la autoridad del Estado y da alas al independentismo”. Son palabras de Javier Lambán, expresidente de Aragón, en conversación con ‘El Heraldo’. Llevaba meses en silencio, sin querer posicionarse sobre asuntos de política nacional. Pero la amnistía le ha empujado a quebrar ese mutismo. El expresidente de Aragón siempre criticó a Sánchez por su política de pactos.

Hace pocos días, de nuevo en primera línea, ha recorrido los medios de comunicación presentando sus memorias recién publicadas, cuyo lanzamiento ha coincidido con su ausencia del Senado el día que, por disciplina, debía votar a favor de la amnistía. Se ausentó para no hacerlo.

6. Jerónimo Saavedra

Jerónimo Saavedra (Las Palmas de Gran Canaria, 1936) fue ministro en el gabinete de Felipe González, primero de Administraciones Públicas y después de Educación. Murió poco después de hacer estas declaraciones, mientras se confeccionaba este reportaje: "Voté la amnistía del 77 consciente de que estábamos pasando página. Me retorcía el ánimo saber que estábamos amnistiando a policías de la Brigada Político Social que habían torturado y matado a obreros. Pero había que pasar página, empezar un país moderno".

Sobre el texto actual, apostillaba: "¿Puede una ley eliminar la división de poderes, decir que los jueces no tienen que opinar sobre esa materia? El problema entiendo que se resolvía con los indultos, pero no podemos estar cada vez que hay elecciones a ver qué piden estos".

7. Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Mérida, 1948). Abordado por este diario en la cena homenaje a Juan José Laborda celebrada en Madrid, el expresidente de Extremadura reafirmó su oposición a la amnistía, y remitió a una columna publicada en el ‘Diario de Extremadura’.

En la misma, dice que "el PSOE ni quiere ni debe poner el futuro de España en manos de quienes han dado muestras sobradas de que jamás renunciarán a sus pretensiones separatistas. La única posibilidad cierta y necesaria para España sería la consecución del gobierno con el apoyo o la abstención del otro gran partido constitucionalista, el PP, y cuantos quieran mantenerse en esa vía constitucionalista".

8. Ramón Vargas-Machuca

Ramón Vargas-Machuca (Medina Sidonia, Cádiz, 1948), filósofo y escritor, pertenece al PSOE hace ya casi 50 años y está totalmente en contra de la Ley de Amnistía. Jamás pudo pensar que dirigentes de su partido podrían plantearse esta situación.

"Me parece esta iniciativa un error y un horror; en suma, una profanación de lo que había significado la Transición: un acuerdo de reconciliación de una gran mayoría de los españoles. Esta amnistía supone hacer un uso indigno de algo tan respetable como el funcionamiento de la democracia constitucional en España", añade este dirigente socialista de la Transición, miembro del Comité Federal durante más de veinte años.

9. Josefina Junquera

Exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz. Se dice “triste” al hablar de la amnistía: “Este no es mi PSOE, me lo han cambiado”. “La amnistía no procede, al igual que no procede negociar con los que se han saltado la ley a la torera, con gente que no respeta la ley, que solo quiere ventajas para ellos. Quieren desmembrar el país y no se quieren atener a nada ni a nadie de lo que democráticamente todos los españoles han elegido. En absoluto estoy de acuerdo”, ha dicho en una entrevista con 'La Voz de Cádiz'.

10. Juan José Laborda

Juanjo Laborda (Bilbao, 1947) es político e historiador. Consejero electivo de Estado, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Senador por el PSOE entre 1977 y 2004. Entre 1989 y 1996, presidió la Cámara Alta. En todas sus entrevistas, alguna de ellas publicada en este periódico, ha criticado las cesiones al independentismo en general y la amnistía en particular. A su juicio, este último paso abre una crisis en el PSOE “de magnitud imprevisible”.

11. Rosa Conde

Rosa Conde fue la sombra de Felipe González durante casi una década de poder. Primero como portavoz del Gobierno y luego como secretaria general de la Presidencia. Al otro lado del teléfono, se pregunta: "¿Cómo es posible que logre esas exigencias un partido que tiene siete escaños y que sólo representa al 1% de los españoles?".

Le parece un tanto surrealista que Puigdemont "hiciera una propuesta tan radical como paso previo para empezar a andar". Conde critica que "nos hayamos distraído hablando de la constitucionalidad" dejando a un lado el fondo de la amnistía.

Se posiciona en contra de este mecanismo por la conducta de Puigdemont: "Es un fugado de la justicia que dice que lo volverá a hacer. ¿Cómo se va a dar la amnistía a alguien así?". Por último, y de manera sintética, confiesa que, tras mantener "varias conversaciones con juristas", tiende a creer que, además, la amnistía "no tiene encaje constitucional".

12. Julián García Vargas

Julián García Vargas es uno de los que emplea la expresión "movilización de veteranos". Se dice, como "muchos de sus compañeros", "radicalmente en contra". Reitera que no le ve "encaje constitucional" a la amnistía y critica que "se esté eximiendo a Puigdemont de su responsabilidad en el procés". Antes de despedirse, advierte: "Si Sánchez aprueba finalmente la amnistía, habrá consecuencias".

–¿A qué se refiere?

–Se producirá una movilización de veteranos.

Ese día ha llegado.

13. Jordi Sevilla

Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas con Zapatero y, después, presidente de Red Eléctrica. Fue uno de los primeros en posicionarse contra la amnistía, cuando ésta era una mera reivindicación del independentismo catalán: “Oído Puigdemont, pido elecciones”. Ahora, estando la ley a punto de votación en el Congreso, reclama a Sánchez que se atreva a convocar un referéndum sobre la amnistía.

14. José Rodríguez de la Borbolla

Fue presidente de Andalucía, además de secretario general del PSOE en esta Comunidad autónoma. Lleva meses alertando de las consecuencias que traerá la ley de amnistía y, desde hace más tiempo, de las que traerá “el paso de Pedro Sánchez por el PSOE y por el Gobierno de España”. Su última declaración es ésta: “Se puede cambiar de opinión sensatamente, pero lo que no se puede hacer es cambiar de alma".

15. Ramón Jáuregui

Ramón Jáuregui (San Sebastián, 1948) fue ministro de la Presidencia con Zapatero, vicelehendakari en el País Vasco y líder de la delegación socialista en el Parlamento Europeo. Describe la amnistía como “fuera de la Constitución” y la considera una “aceptación de la unilateralidad” por parte de Pedro Sánchez.

16. Luis Fajardo

Luis Fajardo Spínola (Arrecife, Las Palmas, 1946) sigue perfectamente activo como miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Doctor en Derecho, fue uno de los diputados socialistas más activos en la Transición. Subraya que hace veinte años que no tiene actividad política pura, pero es tajante: "Mi opinión es contraria a la inclusión de esta demanda".

"No he hecho un estudio jurídico, pero más importante es el reproche político y moral que la adopción de una medida de este tipo supondría. Voté la amnistía del 77 porque era mirar hacia atrás, a todos los delitos franquistas, y llevar a cabo una desautorización política y la deslegitimación del régimen para abrir uno nuevo, en el que estamos. Una Ley de Amnistía hoy supone deslegitimar la democracia actual y beneficiar los actos de 2017".

17. Emilio Fernández Cruz

Militante de la clandestinidad y luego diputado constituyente. Histórico dirigente de UGT en Andalucía. Emilio Fernández Cruz (Córdoba, 1941) tampoco está de acuerdo. "¿Cómo se va a aprobar lo que pide Puigdemont si va en contra de la Constitución?". Confiesa que vive alejado de la política y es escueto en sus palabras, pero cree que si se aprueba esta amnistía, las diferencias entre andaluces, aragoneses y catalanes "aumentarán y España irá a peor".

18. Tomás de la Quadra

Catedrático emérito de Derecho Administrativo, Tomás de la Quadra fue ministro de Administración Territorial y de Justicia con Felipe González. Después, encarnó la presidencia del Consejo de Estado. En una tribuna publicada en 'El País', criticó duramente el acuerdo del PSOE con Junts. Lamentó que Sánchez haya asumido el relato independentista sobre los hechos sucedidos en Cataluña durante la última década.

“¿Cómo explicar una amnistía con un rechazo por parte del PSOE a la unilateralidad de Junts, sin que esta misma renuncie a ella sino, más bien, la ratifique? Una investidura en estas condiciones es plenamente legítima, sin duda, pero basada en un error, con la implícita asunción parcial de un relato, cuyas consecuencias me temo que, lamentablemente, iremos viendo en el futuro”, escribió.

19. Tomás Gómez

Fue el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. Se enfrentó a Pedro Sánchez y le costó la cabeza. Lo describe como alguien “capaz de dar cualquier cosa por seguir en el poder”. Ya en septiembre vaticinó que la Ley de Amnistía sería una realidad. “Hay que votar contra Sánchez cuando haya primarias. Es un populista hueco”, dijo en su última entrevista con este diario.

20. Juan Luis Colino

Histórico diputado del PSOE, tanto en el Congreso desde el inicio de la Democracia como en el Parlamento Europeo después. Juan Luis Colino (Valladolid, 1947) sólo aceptaba una posible amnistía vinculada al "arrepentimiento", algo en lo que Puigdemont no está dispuesto a ceder: "No sé cómo podrá encontrarse su encaje constitucional pero me parece que lo principal sería que los amnistiados se arrepintieran y no se les ocurriera volver a hacerlo. Me parece que debería haber sido una condición sine qua non".

21. José Antonio Maturana

Diputado constituyente primero y luego, en sucesivas ocasiones, consejero de los gobiernos vascos del PSE en solitario y en coalición con el PNV. José Antonio Maturana (San Sebastián, 1948) es tajante al respecto: "El proceso de amnistía impulsado por Sánchez me parece una barbaridad jurídica y política. El Estado, con la amnistía, se está echando encima todos los actos delictivos y errores que cometió la Generalitat de Cataluña sin que sus responsables reales paguen por ello lo que marca la justicia".

"En su momento, a Puigdemont el indulto no le sirvió de nada porque él fue el máximo responsable de aquel escenario rupturista. Por eso, solo le vale la amnistía total para poder volver a España y quedar libre de toda condena. Estas negociaciones que vergonzosamente están realizando desde el Gobierno de España con Junts y los soberanistas catalanes son solo para que Puigdemont quede libre de penas y delitos, y así quedar sin antecedentes penales".

22. Pedro Bofill

Pedro Bofill (Alcazarquivir, 1946) empezó su carrera política como discípulo de Tierno Galván. Fue uno de los hacedores de la integración del PSP en el PSOE. Hoy, sigue militando en la organización de Ferraz. Desde hace tiempo, se ha convertido en uno de los impulsores de manifiestos en contra de los cambios de rumbo orquestados por Pedro Sánchez.

En una entrevista reciente con este periódico, clamó contra la amnistía y apeló a la “conciencia de los diputados socialistas” para “rechazarla”. La considera “fuera de la Constitución” y “un reencuentro de los independentistas consigo mismos”. A Sánchez lo acusa de “enfrentar a los españoles” con tal de “mantenerse en el poder”.

23. Javier Rojo

Javier Rojo (Pamplona, 1949) fue secretario general del PSOE en Álava. Presidió el Senado entre 2004 y 2011. Además de criticar la amnistía, se ha posicionado contra las demás “cesiones al independentismo”, tales como el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

24. Alejandro Cercas

Alejandro Cercas (Ibahernando, 1949) fue diputado en Cortes y en el Parlamento Europeo. Abogado y asesor jurídico, militante desde la clandestinidad. Forma parte del grupo de veteranos socialistas que ha impulsado manifiestos contra las cesiones de Sánchez al independentismo.

25. José Carlos de los Riscos

Fue líder del PSOE en el importante municipio madrileño de Boadilla del Monte. Es ingeniero técnico y economista. Integra diversos colectivos en defensa de la Constitución y en contra de la amnistía. En un mensaje enviado a este periódico, señala: “Los acuerdos para la amnistía rompen la igualdad social entre españoles y trabajadores”.

26. Javier Paniagua

Javier Paniagua (Ceuta, 1946) es historiador además de veterano político socialista. Hace años promovió una plataforma en busca del entendimiento entre PP y PSOE. Fue diputado durante década y media. No comparte los pactos de Sánchez ni, por supuesto, la Ley de Amnistía.

27. Alfonso Garrido

Fue senador del PSOE y delegado del Gobierno en Andalucía. Critica la Ley de Amnistía y califica de “insostenible” que el Ejecutivo “haya dependido de un prófugo de la Justicia”. En conversación con este periódico, sostiene: “El blanqueo del relato separatista con la amnistía convierte a los infractores de la ley en oprimidos, y a los defensores de la ley en opresores. Por un puñado de escaños, lo ilícito antes del 23 de julio deviene en necesario y oportuno el día después. Y mañana, ¿será legal autodeterminarnos? Del maletero a la silla gestatoria”.

28. Salvador Fernández Moreda

Histórico dirigente del PSOE en Galicia, fue diputado entre 1979 y 1996. También presidió la Diputación de La Coruña. No solo se ha posicionado en público contra la amnistía. También criticó al Gobierno por otorgar la eliminación de la sedición a los independentistas.

“La amnistía es anticonstitucional, como decía hasta hace poco el Presidente del Gobierno y la mayoría de sus ministros. Pero lo más grave es que a nada ha renunciado la minoría de catalanes que se benefician de ella y provoca una división entre los españoles que todos habíamos superado; polarización que se viene impulsando desde hace tiempo sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer”, dice a este periódico.

29. José Luis Méndez Romeu

Fue, junto a Fernández Moreda, uno de los inventores del PSOE en Galicia. Allí, se desempeñó como consejero de la Xunta. También encarnó una secretaría de Estado. En charla con este periódico, dice: “La amnistía no era necesaria ni conveniente el 22 de julio. Ni necesaria para la política territorial catalana ni conveniente para la sociedad española. El interés particular del Gobierno o de los afectados no invalida lo anterior”.

30. Cándido Méndez

Cándido Méndez fue secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y milita en el PSOE desde la juventud. En un acto reciente, junto a otros veteranos socialistas, cargó contra Pedro Sánchez por la Ley de Amnistía.

“Se produce un agravio comparativo de caballo. Se amnistían delitos en Cataluña, pero no en Andalucía o en Soria. Esta ley es el primer cimiento para construir un bloque transversal negativo. Es decir, que suma votos, pero resta igualdad entre españoles”, dijo.

31. Paulino Plata

Paulino Plata (1953) milita en el PSOE desde 1977. Ha sido alcalde de Antequera, diputado en el Parlamento andaluz y consejero de la Junta durante casi dos décadas. En un mensaje enviado a este periódico, dice: “Mantengo el criterio del PSOE, no modificado en ningún congreso, de que la amnistía no cabe en nuestra Constitución y en nuestro modelo de convivencia democrática”.

Después, añade: “Es inexplicable el cambio de criterio si no es por razones oportunistas que van a alterar gravemente la igualdad y la convivencia entre españoles. Opino que desde el sur se ve, aún con más preocupación si cabe, la aprobación de la Ley de Amnistía y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los independentistas catalanes y vascos. Es incomprensible que los gobiernos socialistas no trabajen denodadamente por la igualdad y que atiendan las exigencias egoístas e insolidarias de los partidos nacionalistas tanto de ultraderecha (Junts), derecha, (PNV) o los que, incomprensiblemente, se denominan de izquierda (ERC y Bildu)”.

32. Francisco Castañares

Francisco Castañares fue alcalde de Serradilla (Cáceres), diputado provincial, diputado autonómico y director de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. En entrevista con este periódico, sostiene vía escrita:

“Estoy en contra de la Ley de Amnistía porque elimina los delitos de aquellos que se alzaron contra la Constitución, malversaron dinero público y crearon, impulsaron y ampararon acciones terroristas a través de Tsunami y los CDR para alcanzar sus objetivos. Es una amnistía negociada con sus beneficiarios, en un país extranjero, y creada ad hoc para favorecerles a cambio de siete miserables votos para mantener en el poder a Sanchez. El acuerdo perjudicará enormemente a regiones como Extremadura, agrandando la brecha de la desigualdad que se abrió durante la dictadura. A partir de ahora, serán las regiones pobres las que financien a las ricas, además de suministrarles la energía eléctrica que necesitan para mantener su producto bruto y su renta. No es un gobierno progresista, pues no puede definirse como tal quien sacrifica a las regiones pobres, empobreciéndolas aún más, para favorecer a las más desarrolladas”.

33. Montserrat Delgado Rodríguez

Montserrat milita en el PSOE desde 2014. Es auxiliar administrativa, en estos momentos en paro. Está en contra de la amnistía porque la concibe como “inconstitucional, ya que provoca desigualdad económica entre territorios y desigualdad jurídica entre personas”.

34. Jesús Manuel Alonso

El hoy alcalde de Ágreda (Soria) es una de las voces en el desierto. Ha recorrido televisiones y radios para clamar contra la amnistía que su partido va a conceder a Junts, Esquerra y todos los implicados en el procés. Si estuviera en el Congreso, se saltaría la disciplina de voto para ponerse en contra. “El PSOE se está extremando y radicalizando”, dice en una entrevista con este periódico.

35. José Ramón García

Es el número 3 de las Juventudes Socialistas. A través de un hilo de Twitter, ha dicho: “Jamás una amnistía de estas características debería darse en un Estado de Derecho. Me habría encantado escuchar, debatir y reflexionar junto a mis compañeros en el Comité Provincial del PSOE, pero éste no ha sido convocado. La rebeldía ante lo injusto es la más alta de las virtudes”.

36. Sandra Escudero

Sandra Escudero tiene 48 años y lleva 30 militando en el PSOE. Fue concejala en el Ayuntamiento de Getafe entre 1999 y 2007. Irónica, recurre a una frase de Mafalda para ilustrar el silencio que, a su juicio, atraviesa el partido cuando se habla de la amnistía: “Yo opinaría que… pero mejor no tocar el tema, ¿no?”.

“La amnistía supone la erosión de nuestra convivencia y de nuestra concordia; y sobre todo la quiebra de ese derecho fundamental que es la igualdad, tanto territorial como legal. La igualdad debe ser un valor esencial e inherente al PSOE. No podemos renunciar a él”, dice.

37. Pedro Ridao

Pedro Ridao pertenece al PSOE y gobierna con mayoría absoluta el municipio almeriense de Antas. Él y su equipo llegaron a registrar una moción para oponerse a cualquier tipo de amnistía, ya que la Ley de Sánchez supone “desviarse del ideal progresista”.

38. Elena Flores

Elena Flores fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 1984 y 1994. También fue vicepresidenta de los socialistas europeos. Patrona durante más de una década de la fundación Pablo Iglesias. Ha firmado un manifiesto contra la amnistía junto a más de un centenar de exparlamentarios.

39. Paco Moreno

Paco Moreno es un dirigente socialista reconocible en Sevilla. Ha sido diputado y senador. Cuando descuelga el teléfono, dice: “La amnistía es radicalmente injusta”. ¿Por qué? “Me parece evidente. No tiene sentido darle vueltas a si es constitucional o no. Hay un debate previo necesario, ¿es justa? Y no lo es”.

40. Francisco Ocón

Fue uno de los líderes más reconocibles del socialismo riojano. Formó parte del sanchismo que recuperó la secretaría general del PSOE. Encarnó uno de los grandes apoyos territoriales del hoy secretario general. Es profesor de sociología. Ha dado un paso a un lado de los cargos orgánicos por estar en contra del rumbo del partido.

Sobre la amnistía, dijo en una entrevista con este diario: “La coherencia en política es importante. Durante mucho tiempo hemos estado diciendo que el PSOE no aceptaría la amnistía como canje. Semejante viraje va a producir desapego. El PSOE ganó las elecciones en Cataluña diciendo que no habría ni autodeterminación ni amnistía”.

41. Odón Elorza

Fue alcalde de San Sebastián. Desde que el PSOE dio el viraje y exhibió su intención de aprobar la amnistía, Elorza ha ido poco a poco declarándose en contra, cada vez con más contundencia. En sus redes sociales, ha escrito: “Caben discrepancias sin dejar de ser leal al PSOE. Es positivo que se expresen preocupaciones para advertir de que aceptar determinadas presiones nos está abrasando”.

42. Juan Lobato

El líder de los socialistas madrileños afronta una situación delicada en lo que se refiere a la amnistía. En un primer momento, se manifestó en contra, pero a partir de ahí ha ido rebajando su discurso al ser miembro del aparato actual. Lobato, en una entrevista de principios de enero con Europa Press, llegó a decir: “Lo aprendemos desde chiquititos en el colegio, con nuestros padres, en la universidad. Te sacas el carné de conducir y, si vas a 150, te multan. Y la amnistía va en contra, intuitivamente, de eso”.

43. Nacho Hernando

Es el consejero de Fomento de Emiliano García-Page en el gobierno de Castilla-La Mancha. Nacido en 1991, hasta hace un par de años encarnó también la secretaría general de las juventudes socialistas en su región. Es uno de los más acérrimos defensores de Page en su batalla con Ferraz.

Sobre la amnistía, ha dicho: “El terrorismo no es como el colesterol, que lo hay bueno o malo. El terrorismo es lo que dice un juez y lo que dicen las leyes”. Hernando también recordó en el pleno de su tierra las palabras del Sánchez que, en 2019, se posicionaba contra cualquier atisbo de amnistía.

44. José Luis Martínez Guijarro

Es vicepresidente del gobierno de Page y un histórico del socialismo manchego. Lleva más de dos décadas desempeñando cargos de alta responsabilidad. Poco después de que su presidente mostrara un rechazo frontal a la amnistía, Martínez Guijarro dio una rueda de prensa para confirmar su “clara discrepancia” con la norma que pretende aprobar Sánchez en canje con Puigdemont. También pidió “máximo respeto” para quienes se manifiestan contra la amnistía.

45. José Manuel Caballero

Es el segundo vicepresidente del gobierno de Page en Castilla-La Mancha. Cuando Sánchez fraguó su pacto con los independentistas, dijo: “Si Page gobernara en España, Rufián no tendría la influencia que tiene”. En los últimos días, tras la conversación cazada de Page con los barones del PP, Caballero defendió al líder manchego de los ataques vertidos por Ferraz.

46. Álvaro López

Álvaro López es el secretario general de las juventudes del PSOE en Martos (Jaén). Cuando el aparato exhibió su intención de pactar la amnistía con Puigdemont, este joven escribió en sus redes sociales: "Pedro, yo voto no". Luego añadía: "Defiendo la justicia y la igualdad, no me tragaré una amnistía. Soy socialista y no puedo votar en contra de mis principios y mis valores. Yo los tengo y no cambian por interés".

47. José Antonio Díaz

Milita en el PSOE desde 1982. Fue diputado en la Asamblea de Madrid y vicesecretario general del partido en esta región. Eran los tiempos de Rafael Simancas, que ahora es mano derecha de Sánchez en el Congreso.

Sobre la amnistía, en charla con este periódico, dice: "Con independencia de que sea constitucional o no, me parece que resulta inconveniente. Más que pacificar, lo que se va a conseguir es perjudicar a los catalanes no nacionalistas. La ley supone impugnar el gran logro de la Transición. El PSOE estaría renunciando a ese legado, estaría rompiendo con su propia Historia".

48. Juan Antonio Ruiz Castillo

Afiliado socialista desde 1984. Fue diputado en la Asamblea de Madrid. Se opone a la amnistía por dos razones: "Primero, porque significa la ruptura de la igualdad entre españoles. Es una ley que discrimina en función del lugar de nacimiento. Y segundo, porque refleja que vale cualquier cosa con tal de conseguir el poder. Si se aprueba, el PSOE habrá roto con la ética del socialismo".

49. Javier Sáenz de Cosculluela

En contra de lo que se publicó cuando mandó su dura carta al PSOE, Javier Sáenz de Cosculluela, ministro con Felipe González y portavoz de los socialistas en el Congreso durante la Transición, continúa afiliado al partido.

Ha sido beligerante contra la amnistía desde el primer momento. En una entrevista reciente con este diario, expuso: "Ningún integrante de las Cortes constituyentes aceptaría la amnistía a Puigdemont. Esa ley supondría un punto de no retorno, de quiebra con lo que nos unía".

50. Miguel Cid

Cierra esta lista Miguel Cid, abogado, que fue compañero de despacho de Gregorio Peces-Barba, padre de la Constitución. Cid continúa afiliado después de toda una vida. Fue senador y alcalde de Ciudad Rodrigo. Se dice "esperanzado" pese al rumbo de su partido, que no comparte. En un artículo publicado en este periódico, calificó la amnistía como "retroceso" y la comparó con la concesión de privilegios feudales propios del siglo XV.