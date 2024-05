Eduardo Camavinga: "Me veo toda la vida en el Real Madrid. Quiero ganar seis Champions League"

Eduardo Camavinga tienes ganas de levantar la Champions League de nuevo. Ya fue testigo directo de la lograda hace un par de temporadas en París y quiere repetir ese éxito en Londres. Esta vez las tornas han cambiado para él y será titular en Wembley, donde aspira a ser una extensión de Carlo Ancelotti sobre el terreno de juego.

Consciente de que tiene que aprovechar esta oportunidad, Camavinga demuestra su ambición y su amor al Real Madrid en una charla con EL ESPAÑOL. El centrocampista francés es un madridista más y así lo atestiguan sus palabras. Además, abandera los valores del club, es decir, tiene siempre en su mente el ganar.

"Siempre he dicho que vine al Madrid, primero, con el corazón y después ya, en segundo lugar, para ganar trofeos. Trabajamos en el campo para ganar títulos. No voy a decir que no lo esperaba porque yo quería ganar todos estos títulos rápido. No es algo que me choque", explica Camavinga en su conversación con este medio.

Camavinga, pese a que lo ha ganado todo con la camiseta del Real Madrid, se muestra inconformista a la hora de pensar en Londres. Allí el conjunto blanco se enfrentará al Borussia Dortmund por el título de la Champions League y al él solo le entra en la mente traerse el título a casa.

"La última vez yo dije que quería ganar cinco, pero ahora, si ganamos el sábado, ellos ya van a tener seis. Así que yo también voy a querer seis", espeta entre risas el futbolista francés haciendo referencia a la entrevista concedida a EL ESPAÑOL hace un par de años, justo antes de la final contra el Liverpool.

Entrevista a Eduardo Camavinga Laura Mateo

Cambio en su juego

Otro de los puntos de inflexión que reconoce Camavinga durante su charla con este medio es el cambio en su juego. El joven jugador, que todavía cuenta con 22 años, ha ido evolucionando poco a poco hasta convertirse en un futbolista de élite, aunque todavía sigue puliendo esos aspectos que más le cuestan.

"Mi juego ha cambiado un poco. Ya tengo más calma y soy un poco más maduro. Tengo un poco más de barba también (ríe). Seguro que no soy el Eduardo de hace dos años", confiesa el medio francés. El claro ejemplo de ello es que será titular frente al Borussia Dortmund este sábado, lo que deja claro su notable importancia en el equipo.

Camavinga también deja clara cuál es su posición. A lo largo de toda la temporada ha sido utilizado como comodín, pero ha rendido siempre que Carlo Ancelotti ha necesitado de él. Le ha dado igual ser lateral izquierdo, pivote o interior, él siempre da lo mejor aunque tenga sus prioridades.

"Mi posición favorita es la de '6'. De pivote. Eso no va a cambiar. Pero sí, tengo muchas ganas de jugar el partido del sábado", explica. Frente al Dortmund saldrá de titular en esa posición debido a la ausencia de su gran amigo Aurelien Tchouameni.

Por último, Camavinga desvela algunos de las peticiones que le realiza Carlo Ancelotti, uno de sus principales valedores en el Real Madrid. "Me pide que marque algunos goles más, chutar más, que tenga calma y jugar como juego siempre", asegura. Por último, el francés deja claro que la mejor elección su vida ha sido ir al Real Madrid.