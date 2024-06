El thriller español más premiado de los últimos años llega a Netflix y aspira a ser una de las películas más vistas

Marina Foïs en 'As bestas'

Netflix encara una de sus semanas más importantes del año. Tras el éxito de la primera parte de la tercera temporada de Los Bridgerton, la plataforma de streaming incorpora este viernes a su catálogo la segunda parte de la historia de amor de Colin y Penélope. Sin duda, al igual que ocurrió con los cuatro primeros capítulos, el estreno de los nuevos episodios será todo un éxito y se convertirá en lo más visto de la plataforma.

Sin embargo, lo cierto es que la segunda parte de Los Bridgerton no es la única gran apuesta de Netflix para esta semana. Este martes, 11 de junio, la plataforma estrena Tour de Francia: En el corazón del pelotón y Un mundo normal. Además, el miércoles 12 de junio llega Misterios de los guerreros de terracota y el viernes 14 nada más y nada menos que Ultraman: El ascenso.

Habrá que esperar para ver la acogida que tendrán estos estrenos en la plataforma. Pero la realidad es que, por si fuera poco, Netflix estrena este martes una de las películas españolas más aclamadas de los últimos tiempos. Después de más de un año y medio de su estreno en los cines españoles, As Bestas de Rodrigo Sorogoyen llega a la plataforma de streaming y aspira a convertirse en uno de los títulos más vistos de Netflix España.

La película se convirtió en todo un éxito tras su estreno en las salas de cine, logrando 5.088.317 euros de recaudación y 801.109 espectadores. De hecho, el filme de Sorogoyen logró ser durante algunas jornadas la película más vista del día en los cines.

En los Premios Goya de 2022, la película se llevó 9 de las 17 categorías a las que estaba nominada, entre las que destacaron Mejor Película, Mejor Dirección (para Rodrigo Sorogoyen) o Mejor Actor Protagonista (para Denis Ménochet).

Por aquel entonces, el equipo de la película reivindicó que, a pesar de que se hablaba mucho de patriotismo, "la mejor manera de crearlo es defender y sentir orgullo de la cultura".

"Ha sido un año fantástico y es un buen momento del cine español, como demuestra que se hayan hecho películas importantes en castellano, euskera, gallego, etc, como buena muestra de nuestra riqueza", aseguraron. La producción logró el premio a 'Mejor Película' superando a otras como Alcarrás, Cinco lobitos, La Maternal o Modelo 77.

La película, que ahora llega a Netflix, está dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera y Diego Anido. Tiene una duración de poco más de dos horas y está ambientada en Galicia. Para hacer la película, Sorogoyen se inspiró en el crimen ocurrido en enero de 2010 en la parroquia gallega de Santoalla.

Antoine y Olga son los protagonistas de la historia basada en hechos reales que narra As Bestas. La pareja francesa se instala en Galicia para llevar una vida tranquila. Sin embargo, la convivencia con los lugareños no es como desean. Pronto, un conflicto con los vecinos, los hermanos Anta, provocará que la tensión crezca poco a poco en la aldea.

A nivel internacional, As Bestas ha sido muy reconocida en los últimos tiempos. En febrero del año 2023, la película se llevó el Premio César a Mejor Película Extranjera, logrando superar a la belga Close (Lukas Dhont), la sueca Boy from Heaven (Tarik Saleh), la polaca EO (Jerzy Skolimowski) y la también sueca Triangle of Sadness (Ruben Östlund).

Ahora, la película llega a Netflix este martes 11 de junio y promete convertirse en uno de los títulos más vistos de la plataforma. En la actualidad, las únicas películas españolas que se encuentran entre las 10 más vistas de la plataforma de streaming en España son Superagente Makey y La niebla y la doncella, dirigida por Andrés Koppel y protagonizada por Quim Gutiérrez y Verónica Echegui.