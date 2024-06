Guilarte, a los vocales críticos del CGPJ: "Tengo libertad para opinar y lo haré aunque me riñan"

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha defendido este viernes su propuesta para modificar el sistema nombramientos de los vocales del Consejo y ha criticado la "reinterpretación absurda y absolutamente falsa" que se ha hecho de su planteamiento.

También ha respondido a los vocales del sector mayoritario del CGPJ que han expresado su rechazo a la propuesta que Gilarte ha enviado al Congreso y al Senado -que no le han respondido "ni dado las grancias ni nada"- para desbloquear la renovación de una institución que lleva paralizada cinco años. A ellos les ha dejado claro que tiene "libertad para opinar" y que lo seguirá haciendo "aunque me riñan" mientras crea que pueda ofrecer una solución a este bloqueo. aunque ha abierto la puerta a dimitir.

"Lo dije cuando vine: yo no tengo la legitimidad de que mis compañeros me hayan elegido y eso me da cierta libertad", ha afirmado este viernes en una entrevista en Onda Cero en la que ha explicado que en este momento en el que "se ha reabierto el debate" y pueda "ayudar" va a hacerlo.

Criticado por los vocales del PP

Guilarte ha planteado que los nombramientos del Tribunal Supremo los designase una comisión de cinco miembros compuesta por vocales, jueces del TS y profesionales ajenos a la carrera judicial cuya propuesta podría ser rechazada, "motivadamente", según ha señalado, por el Consejo.

Esta propuesta tiene como objetivo "salir de la confrontación" entre PP y PSOE sobre el modo de elección de los vocales y se basa en "diluir" el atractivo político del CGPJ haciendo que los nombramientos de cargos judiciales no estén exclusivamente en manos de los vocales.

Sin embargo, para los vocales del sector mayoritario del CGPJ, designados en su día a propuesta del PP, esta propuesta de Vicente Guilarte se parece peligrosamente a la insinuada el martes por el presidente del Gobierno y, en todo caso, supone un claro desapoderamiento del Consejo en una facultad que le atribuye la Constitución.

Ante esta acusación, Guilarte ha ironizado diciendo que "opinar es una actividad de riesgo" visto las interpretaciones que se han hecho en las últimas horas sobre su propuesta, incluidas las de sus propios compañeros del CGPJ. De hecho, ha llegado a decir que se ha tenido que "mirar al espejo" porque ha tenido serias "dudas" sobre su identidad y se ha cuestionado, incluso, "si yo he dicho todo eso".

Por eso, ha explicado, tuvo que salir este jueves "al paso" ante la interepretación "absurda y absolutamente falsa" que se ha hecho y no ha dudado en admitir que se siente "utilizado" y "criticado" incluso "dentro de la casa", en clara referencia al Consejo, sobre el que ha dicho que dentro de este "hay quien pretende que no se haga ninguna propuesta -de renovación- desde el Pleno".

Se siente "un juguete"

El presidente interino también ha revelado que este jueves tuvo un "conflicto" dentro del CGPJ porque hay quienes piensan que con su propuesta está descalificando a los actuales vocales. "Y en absoluto, estoy descalificando al sistema", ha dicho.

"He visto un comentario casi escatológico diciendo que he reculado en mi posición. No, yo he dicho siempre lo mismo. No he reculado en nada, siempre he defendido esto, que el CGPJ tiene que intervenir, pero en lo que yo tenga capacidad técnica para intervenir lo haré", ha proseguido.

En esta línea ha reconocido sentirse "un juguete de otras tensiones", algo que califica de "desalentador" cuando lo único que pretende es "ayudar, que no influir" en un ambiente en el que desde su "neutralidad" se "me ha cuestionado desde un lado, desde otro y hasta desde centro y todos lados".

Dimitirá "pronto"

Sobre si ante panorama tiene intención de dimitir, Guilarte ha sido claro. "No tengo apego a estar aquí- Si yo no tengo el apoyo de esta casa -el CGPJ- me voy", ha afirmado, aunque sin poner fecha a su salida más allá de un escueto "pronto".

Eso sí, considera que si presenta su dimisión "la utilizarán por uno y otro lado" y admite que no quiere que eso ocurra, ya que prefiera una "dimisión ejemplar" como la de Carlos Lesmes que "no tuvo la más mínima repercusión".