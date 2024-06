Los socios de Sánchez le exigen "no perder el tiempo" con el PP y actuar ya para renovar el CGPJ

Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez no ven ningún sentido al ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno para renovar el CGPJ ya que consideran que es "perder el tiempo" y exigen abordar cuanto antes la renovación del órgano de los jueces.

Sumar y ERC han sido los primeros en meter prisa al PSOE al no entender por qué Sánchez le ha dado otros 15 días de margen al PP tras cinco años de bloqueo cuando creen que la renovación es algo "que se puede hacer mañana mismo".

"No se puede perder más tiempo, hay que modificar por ley la composición del gobierno de los jueces para asegurar que la derecha en este país aprenda a perder bien. Cuando las urnas no le dan la razón, las instituciones no las pueden secuestrar", ha señalado este jueves el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

Fue este miércoles cuando Sánchez dio a Alberto Núñez Feijóo hasta finales de junio para acordar la renovación del CGPJ y, si no lo hace, anunció una reforma legal que afectará a la facultad de nombrar a los magistrados.

Esta propuesta no ha gustado nada al socio del Gobierno, que considera que no se puede esperar más y que es hora ya de hacer una modificación legal porque "volver a pedirle al PP que por favor suelte el CGPJ" es "condenarse a la melancolía" y a seguir confiando en que el principal partido de la oposición siga "riéndose del conjunto de los españoles".

La propuesta de ERC

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no entiende que, cinco años después del bloqueo, que Sánchez le dé al PP 15 días para negociar la renovación del CGPJ y pone sobre la mesa su propuesta: debe ser el Congreso el que elija a los nuevos vocales con la mayoría de la investidura, es decir, sin necesidad del apoyo del PP y sin cambiar la ley.

"Es algo que el PSOE puede plantear mañana mismo y me parece mucho que se le den 15 días después de cinco años al PP. No acabo de enterlo", ha dicho en los pasillos del Congreso.

Sobre esta cuestión también ha señalado que "a la ciudadanía le da igual" la situación del CGPJ porque lo que quiere es que en el Congreso se hable de las cosas que "realmente le importan", que es cómo "llenar su nevera", por lo que le ha invitado a usar más el BOE "y hacer un montón de cosas".

Podemos: rebajar las mayorías

Encima de la mesa también está la propuesta de Podemos, que el pasado mes de abril registró una reforma del sistema de elección del CGPJ para habilitar la opción de elegir a los vocales por mayoría absoluta en las Cortes Generales en caso de no lograrse el consenso de las tres quintas partes del arco parlamentario en primera vuelta.

A su vez, estipula que el Congreso elegirá a 16 vocales del organismo, 12 del turno judicial y otros cuatro de juristas de reconocido prestigio, mientras que el Senado a los otros cuatro restantes.

Así, rebaja el peso de la Cámara Alta, ahora controlada por el PP, para elegir a miembros del Poder Judicial respecto al actual sistema, que otorga al Senado designar a ocho y los otros 12 los elige el Congreso.

La iniciativa, registrada y firmada por la líder de la formación Ione Belarra, pauta que la designación de los 12 integrantes que debe elegir el Congreso y el Senado procedentes de la carrera judicial se hará en votación única.

Así, estipula que serán miembros electos los candidatos que reúnan tres quintas partes de la cámara, pero que en caso de no alcanzarse ese grado de acuerdo parlamentario se realizará una nueva votación en 48 horas.

En ese momento, según recoge el texto, se procederá a habilitar la vía de selección por mayoría absoluta, pero con el requisito de ser avalado por al menos la mitad de los grupos parlamentarios que integran el Congreso.