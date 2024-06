El PSOE facilita la ofensiva de la ultraizquierda contra el Rey y la Princesa Leonor en Navarra y Baleares

El PSOE mostró este jueves dos gestos de complicidad con los ataques de sus socios de extrema izquierda contra la Monarquía, en vísperas de la celebración del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España.

En el Parlamento de Navarra, el PSOE aprobó parcialmente junto a Bildu una moción de adhesión a los "valores republicanos", en cuya exposición de motivos Podemos señala que "la Monarquía representa la corrupción sistemática" y es incompatible con la democracia.

Mientras tanto, en el Pleno del Consell de Mallorca, los socialistas impidieron con su abstención el nombramiento de la Princesa Leonor como Hija Adoptiva de la Isla.

Esta iniciativa tuvo el voto en contra de los independentistas de Més per Mallorca (hoy integrados en Sumar), que argumentaron que la propuesta vulnera el reglamento del Consell, ya que "no es ningún mérito pasar las vacaciones en Mallorca", indicaron en alusión a la presencia habitual de la Familia Real en Baleares.

La moción aprobada parcialmente por el Parlamento de Navarra, con el voto del PSOE y Bildu, había sido presentada por la coalición Contigo-Zurekin (integrada por Podemos, IU y los Verdes).

En su exposición de motivos, la iniciativa parlamentaria aprobada señala que "la monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado".

La moción, presentada por el partido de Ione Belarra con motivo del décimo aniversario del Reinado de Felipe VI, alude en su exposición de motivos al "carrusel de corrupción" protagonizado por Juan Carlos I y sentencia que "la monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado".

La exposición de motivos también vincula la institución monárquica con una "minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones, que se atrinchera en el aparato del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular".

Y concluye de todo ello que "la Monarquía como principio choca con la democracia porque niega la capacidad del pueblo para dirigir el Estado".

Durante el debate parlamentario, el diputado foral del PSOE Kevin Lucero planteó algunas objeciones a este texto: "Leyendo la exposición de motivos", señaló, "parece que cualquier cosa que no sea una república es un sistema corrupto, patriarcal y antidemocrático (...) Nuestra Constitución actual", alegó, "también consolida los valores republicanos".

Pese a estas objeciones, el PSOE aprobó con su voto el primer punto de la moción, que proclama "el firme compromiso" del Parlamento de Navarra con "los valores republicanos".

El diputado foral del PSOE Kevin Lucero plantea sus objeciones a la moción apoyada por su grupo en el Parlamento de Navarra.

La moción incluía un segundo punto que apoyaba la manifestación convocada para el próximo lunes en Madrid para mostrar el repudio contra Felipe VI y pedir que "la decadencia de la monarquía" dé paso a "la república del siglo XXI". Sin embargo, este segundo punto fue rechazado con los votos del PSOE, PP, UPN y Vox.

Fuentes oficiales de Ferraz han restado trascendencia a lo ocurrido alegando que en la sesión parlamentaria no se ha votado la exposición de motivos, plagada de descalificaciones contra la Monarquía, y sólo se ha aprobado el primer punto, alusivo a los "valores republicanos", acorde con principios que el PSOE ha defendido históricamente.

Sin embargo, el PP ha cargado contra los socialistas por alinearse con sus socios de Bildu para atacar a la Monarquía constitucional.

"Somos una sólida democracia parlamentaria con un monarca que es el mejor jefe del Estado", ha señalado al respecto el presidente del Senado, Pedro Rollán, en declaraciones a EL ESPAÑOL, "Que un partido de ámbito nacional flirtee con el fin de la monarquía no es ni respetuoso ni tampoco de recibo".

La "cobaya de Sánchez"

"Hacerlo además coincidiendo con el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI", consideró el presidente de la Cámara Alta, "resulta especialmente inapropiado".

También se ha hecho eco de lo ocurrido en el Parlamento de Navarro el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien ha señalado en la redes sociales: "Navarra vuelve a ser la cobaya de Sánchez para sus ensayos".

Navarra vuelve a ser la cobaya de Sánchez para sus ensayos.



Allí empezó el pacto encapuchado, allí entregaron Pamplona a Bildu, allí pretenden echar a la GC para contentar a Otegi y allí, ahora, atacan a la Jefatura del Estado.



Los españoles seguirán respondiendo en las urnas. pic.twitter.com/oSSZU4pbaL — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 13, 2024

"Allí empezó el pacto encapuchado, allí entregaron Pamplona a Bildu, allí pretenden echar a la Guardia Civil para contentar a Otegi y allí, ahora, atacan a la Jefatura del Estado", ha enumerado Tellado, "los españoles seguirán respondiendo en las urnas".

Por su parte, el líder del PP navarro, Javier García, ha calificado de "vergüenza" que el PSOE apruebe con Bildu una moción contra la Monarquía, una institución que constituye, a su juicio, "un pilar de estabilidad en nuestro país, que proporciona continuidad institucional durante periodos de cambio y crisis. El cambio hacia una República no garantiza un gobierno más democrático o menos corrupto".

Javier García considera que el Rey de España "actúa como un símbolo de unidad y continuidad del Estado, representando a todos los españoles sin afiliación política. Esta neutralidad política es una ventaja significativa en comparación con un jefe de Estado electo, que inevitablemente estaría asociado con un partido político y podría polarizar a la población".

En la misma jornada del jueves, el PSOE impidió con su abstención que el Consell de Mallorca aprobara una moción para nombrar a la Princesa Leonor Hija Adoptiva de la isla.

El reglamento del Consell de Mallorca establece que estas distinciones honoríficas deben aprobarse por una mayoría cualificada de tres cuartas partes del Pleno, lo que supondría el apoyo de 25 consellers.

La propuesta no salió adelante porque PP y Vox sólo sumaron 18 votos a favor, insuficientes debido a la abstención del PSOE (que tiene nueve).

"Instrumentalizar" la Corona

Durante el Pleno de la Corporación insular, PP y PSOE se acusaron mutuamente de "instrumentalizar" la figura de la Corona para ponerla al servicio de sus intereses políticos.

La portavoz del PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, sostuvo que el presidente de la institución, Llorenç Galmés (PP), no debería haber llevado la propuesta al Pleno, al constatar en la Junta de Portavoces que no contaba con consenso para aprobarla. "Las distinciones no se pueden imponer, el Consell no ha buscado el consenso con el resto de formaciones", argumentó.

Por su parte, el presidente de la Corporación insular, Llorenç Galmés, ha asegurado que la portavoz socialista se comprometió a apoyar la propuesta, y luego dio macha atrás debido a la presión de sus socios.

"Cladera me dijo que si impulsaba este nombramiento en el marco de la Diada de Mallorca nos darían su apoyo, y hoy demuestra que no es de fiar", señaló Galmés, "el PSOE defiende que es constitucionalista y lo que hacen realmente es emplear la política para hacer daño a la Corona".