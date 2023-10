La princesa Leonor ya es la figura mejor valorada de la Familia Real con notable alto: puntúa un 8,2

La princesa Leonor ya es el miembro mejor valorado de la Casa Real, superando a su padre, Felipe VI, quien tradicionalmente ha liderado esta clasificación. Los españoles otorgan a la heredera al trono un notable alto, un 8,2 de nota, frente al 7,3 que obtiene el Rey.

Así se desprende del último barómetro realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Además, el 60% de los españoles considera que Leonor llegará a ser reina, una amplia mayoría, frente a sólo el 23% que opina cambiará el modelo de Estado antes de que herede.

Además de Leonor y Felipe VI, los españoles también aprueban a la reina emérita Sofía (con una nota de 7,5 y superando también a su hijo), a la infanta Sofía (7,1) y la reina Letizia (6,4). No es ninguna sorpresa que Juan Carlos I sea el peor valorado de todos, con un 3,6, convirtiéndose así en el único miembro de la familia real a quien los españoles le otorgan un suspenso.

La princesa Leonor jurará la Constitución española este martes en el Congreso de los Diputados. Se trata de un acto oficial con motivo de su 18 cumpleaños y que reproduce el que ya protagonizó su padre en 1986, cuando tenía su edad. De hecho, la Princesa jura sobre el mismo ejemplar de la Carta Magna sobre el que lo hizo su progenitor.

Leonor llega a esta cita en un buen estado de salud ante la opinión pública. Su apoyo ha ido creciendo a la par que su visibilidad; en el último año ha pasado de ocupar un papel secundario en los actos institucionales a acaparar el foco que le corresponde como heredera al trono.

Muestra de esa buena acogida es que Leonor cuenta con una notable valoración entre los más jóvenes, el sector de la sociedad que más escéptico se suele mantener con respecto a la Corona. Los menores de 30 años otorgan a la Princesa de Asturias una nota de 7,8. La siguiente nota más alta en esta horquilla es el 6,6, una cifra muy lejana donde empatan la reina Letizia, la reina emérita Sofía y la infanta Sofía.

En cuanto a una lectura política, Leonor también reúne el respaldo de los votantes de todos los partidos mayoritarios, aunque con mejor valoración entre los de aquellas formaciones vinculadas al llamado Régimen del 78 y, en ese marco, con mejor consideración entre la derecha que entre la izquierda.

Los votantes de PP y Vox empatan al otorgarle a la Princesa un 9,5 de nota. Los del PSOE, algo por detrás, le dan un 8. Los de Sumar son los más bajos de la tabla, con un 5,3, aunque sorprende el aprobado para ser un partido abiertamente republicano.

Sobre la posibilidad de que llegue a reinar, se reproducen los bloques mencionados anteriormente. Son los votantes de Sumar los que más creen que no lo hará (35%), mientras que los electores del resto de formaciones piensan, todos por encima del 60%, que sí reinará.

Atendiendo a la variable de edad, también se nota en esta pregunta que tiene tirón entre los jóvenes. De hecho, los menores de 30 años son los más convencidos de que reinará (61%) y, cuanto mayor es el encuestado, menos piensa que lo hará: el 55% de los que tienen 66 años o más piensan que heredará el puesto de su padre.

Donde no hay una tendencia clara es a la hora de estimar si la monarquía española mejorará con una reina, mujer, en el trono. Ante esta pregunta, los encuestados por SocioMétrica responden en dos bloques casi idénticos. Los que piensan que sí, que mejorará, son el 37%. Los que piensan que no, el 36%. Hay un elevado número de vacilantes, el 26%, que optan por el "no sabe, no contesta".

Llama la atención que el hecho de que Leonor sea mujer no parezca apelar a los votantes de las formaciones con valores feministas más marcados. Los votantes de PP y Vox opinan que la condición de mujer ayuda a mejorar la monarquía por encima de los votantes de PSOE y Sumar. Los partidos mantienen su posición ideológica con respecto a la corona por encima de la cuestión de género.

En esta pregunta, la variable de edad también muestra resultados sobre los que prestar atención. Ahora son los más jóvenes los que consideran que no mejorará la monarquía. El 43% de los menores de 30 años opina así, frente al 35% de los mayores de 66 años. Esto se puede deber a que, si bien Leonor puede contar con la simpatía de los jóvenes, no implica necesariamente que crezca el apego a la institución en esa franja de edad.

Esta buena valoración de Leonor se produce a la vez que ha ido creciendo el desapego a la corona en cierta parte de la población. Entre las causas se podría destacar el comportamiento censurable de Juan Carlos I y el fin del bipartidismo, con partidos republicanos con presencia en el Gobierno y entre los socios parlamentarios del Ejecutivo.

De hecho, en la jura de la Constitución de este martes, no estarán presentes los representantes de los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia, así como tampoco lo estarán los tres ministros de Unidas Podemos: Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón.

En cuanto a Felipe VI, cuenta con el aprobado general de los votantes de todos los partidos políticos, excepto los de Sumar, que le puntúan con un 4,3. Los electores de la formación de Yolanda Díaz son los únicos que le suspenden. También es llamativo que los votantes de Sumar puntúan por encima a la reina Letizia. Aunque no la llegan a aprobar, se queda a las puertas con un 4,7. Aquí sí podría influir la cuestión de género.

En el caso de la variable de sexo, los hombres otorgan mejores notas a todos los miembros de la familia real, excepto en el caso del rey Juan Carlos I y la reina Sofía, que están mejor apreciados por las mujeres. De hecho, en ambos casos la valoración de las mujeres es mejor que la media de todos los españoles. Son los únicos en los que esto sucede así.

Aunque el suspenso generalizado de Juan Carlos I (3,6) no es sorpresa, sí que cabe destacar que la cuestión ideológica influye mucho. Atendiendo a los ciudadanos según su voto, aquellos que votan a los partidos de izquierdas le suspenden y los que votan a partidos de derechas le aprueban.

Los votantes del PSOE le ponen un 1,7 al rey emérito. Los de Sumar, un 0,8. Los de Vox, en cambio, le otorgan un 6,2 y los del PP son los más benevolentes, puntuándole con un 6,3. La dicotomía aquí es evidente y coincide con la lectura y la reivindicación que cada formación política hace de la Transición, periodo en el que Juan Carlos I desempeñó un papel fundamental y que ha quedado desdibujado por los numerosos escándalos conocidos en los últimos años.

El rechazo que provoca su figura en la sociedad española se va a evidenciar este martes en su ausencia en la jura de la Constitución de su nieta. El emérito llegará a España desde Abu Dabi ese mismo día, pero no acudirá al acto solemne en el Congreso de los Diputados. Sí participará, sin embargo, en la cena privada que tendrá lugar en El Pardo. En total, estará en Madrid sólo siete horas.

Ficha técnica 2.600 entrevistas entre el 25-27 de octubre de 2023, extraídas mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, con sistema panel-CAWI. La muestra se ha ponderado por tamaño municipal, situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 23-J. La convergencia x iteración en la ponderación es del 97% (error =3%). No procede nivel de confianza al tratarse de muestreo no probabilístico. Director del estudio: Gonzalo Adán. Dr. en Psicología Política. SocioMétrica es miembro de Insights + Analytics España

