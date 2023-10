"La amnistía ya está votada y dijimos que no": las respuestas de Feijóo a los argumentos de Sánchez

"La verdad es que no se está buscando la convivencia de nadie, sino la conveniencia de uno". Es una de las frases de Alberto Núñez Feijóo en el mitin convocado por el Partido Popular en Málaga este domingo. En ella, el gallego respondió a Pedro Sánchez por su defensa a la amnistía en el Comité Federal del PSOE celebrado el día anterior.

El líder socialista había tratado de argumentar su cambio de posición política tras el 23-J con respecto a la medida porque era una "condición" para que pudiera haber "un gobierno de progreso". "Resulta que en unas Cortes Generales donde hay 350 diputados y diputadas, hay 56 diputados y diputadas que reclaman una amnistía para apoyar la investidura", apuntó.

La respuesta del PP no se hacía esperar. El discurso de Núñez Feijóo en Andalucía comenzaba: "Si hay que elegir entre ser el presidente del Gobierno de España o tener el apoyo de los españoles, me quedo con tener el apoyo de los españoles. Es mucho más importante que cualquier cargo, que cualquier sillón, servir a España. Lo decían mis compañeros, esto no va de partidos ni de procedencia, esto va más allá, va de principios".

El presidente del Partido Popular contragolpeaba a Sánchez ante las 20.000 personas que, según ellos, se concentraron en su cita en la capital malagueña. "Nadie es más que nadie en una España democrática que hemos construido entre todos en los últimos 45 años. Nadie es más que nadie por muy presidente que quiera ser. Nadie es más que nadie por muy decisivos que sean un puñado de votos en el Congreso de los Diputados".

Salían a relucir las matemáticas. La siguiente respuesta de Feijóo a los argumentos de su rival tenía que ver con el "reencuentro total" para el que está preparado la sociedad catalana tras los indultos del procés, según Sánchez. "Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida", dijo el presidente del Gobierno en funciones.

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE del sábado

Feijóo contestó: "Amigos, la verdad es que los españoles no hemos sido consultados y en consecuencia no hay nadie que tenga un consentimiento de los ciudadanos. La verdad es que la mayoría que pueden alcanzar en una votación en el Congreso no tiene ningún reflejo en la mayoría de los españoles en la calle. La verdad es que los españoles hemos votado hace unas semanas, el 23 de julio, un claro y contundente no a la amnistía. Solo el 5% de los españoles votaron independentismo. Por lo tanto, la verdad es que la amnistía ya está votada. Hemos dicho que no y ahora nadie nos puede obligar a hacer lo contrario de lo que hemos decidido".

La alusión directa al discurso de Pedro Sánchez llegaba entonces en Málaga. El líder socialista abogaba el sábado por usar dichos populares castellanos para argumentar su sí a la amnistía: "Hay que hacer de la necesidad virtud: porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España".

Su homólogo en el Partido Popular respondía de manera contundente: "No, no, no. De tu necesidad, un problema para todos los españoles. Eso es distinto, es muy distinto, es lo contrario".

Proseguía Núñez Feijóo defendiendo que "no hay virtud en nada de lo que dijo ayer Sánchez, solo hay interés. No hay valentía, es una profunda cobardía someter al aplauso de los que has nombrado en el Comité Federal para que te den el sí a la amnistía".

Parte de los asistentes al acto del PP en Málaga contra la amnistía

Otro de los argumentos expuestos por Pedro Sánchez se basaba en "el deseo de convivir", incidiendo en que se trata del "deseo que inspira este paso". De hecho, anteriormente ya había pronunciado que "en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada".

Sánchez señalaba que la amnistía no es "un fin", sino "un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles y españolas".

"Reflexionemos un momento", pedía en este punto Alberto Núñez Feijóo. "Una amnistía no persigue la reconciliación, sino que surge de ella. Y la reconciliación nace de la voluntad. No la hay si quien incumplió la ley dice que lo volverá a hacer, amigos, ni si quien aplica la ley pide perdón".

El presidente del Partido Popular apostillaba: "Entonces, queridos amigos, eso es lo contrario de la democracia. Cuando los que cumplimos la ley tenemos que pedir perdón y los que incumplen la ley dicen que volverán a hacerlo, eso no es una amnistía, eso no es una reconciliación. Aquí solo hay una reconciliación, la del señor Sánchez con el sillón de presidente del Gobierno".

Por último, si Sánchez hablaba de la amnistía como "plenamente constitucional", una "herramienta utilizada en otros muchos países de nuestro entorno", Feijóo le contestaba: "Amigos, saben que ninguna mayoría de españoles quiere una ley que es diferente en función de quién se la salta. Saben que ninguna mayoría de españoles quiere que el Gobierno humille al Poder Judicial y a la jefatura del Estado. Saben que ninguna mayoría quiere cambiar un régimen democrático por otra categoría en la que un reducido grupo de políticos tiene derechos y en el que la gran mayoría de ciudadanos solo tienen deberes".

