Pedro J.: "El PP criticaría con más autoridad moral al Gobierno si lo hubiera defendido de Milei"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este martes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar la actualidad política marcada por la crisis diplomática entre España y Argentina abierta.

Pedro J. Ramírez ha asegurado que "el PP ha perdido una gran oportunidad" para "repudiar" las palabras del presidente argentino, Javier Milei, que acusó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

"Lo que dijo Milei era inaceptable. Era una ofensa al presidente y su esposa, por lo tanto había una dimensión institucional", ha dicho el director de EL ESPAÑOL. Por eso, Pedro J. Ramírez ha sostenido que el PP "tendría que haberse puesto del lado del Gobierno" porque le "habría dado más autoridad moral para criticar" al Ejecutivo de Sánchez en el futuro.

Pedro J. Ramírez cree que se está creando un "totum revolutum" tras los insultos de Milei que "beneficia a la ultraderecha y al PSOE". "Están intentando hacer una pinza sobre el PP", ha señalado.

En todo caso, el director de este diario ha defendido que "ahora toca desescalar" la crisis diplomática entre España y Argentina porque "ya es una reacción suficientemente firme la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires".

"Sería un error empeñarse en este juego del ultimátum de 'si Milei no rectifica, algo más'. ¿Qué sería ese algo más? El escalón de la ruptura de relaciones diplomáticas no se puede subir, aunque Milei sea el exponente de ese populismo zafio", ha explicado Pedro J. Ramírez

"Siento vergüenza que Milei se llame liberal. Una persona que se comporta de esa manera no puede ser definido como liberal. La base del liberalismo está en la tolerancia y la aceptación del distinto. El primer atributo de un liberal tiene que ser la educación. Y tiene que ser integral, no me sirve que lo sea sólo en materia económica", ha defendido el director de EL ESPAÑOL.

Pedro J. Ramírez ha calificado el acto de Vox del domingo como "la demostración de cuál es el problema estructural de la política española". "Tenemos un virus, que es vox, la extrema derecha, que deteriora la convivencia", ha asegurado.

"Lo de Milei ha tapado, de alguna manera, las barbaridades de Abascal", ha señalado. El líder de Vox pidió sacar a "gorrazos y patadas" al Gobierno de España. "Eso es intolerable", ha lamentado Pedro J. Ramírez.