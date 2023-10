Málaga sale a la calle en contra de la amnistía: "Sánchez es un psicópata, no vamos a entrar por su aro"

Unas 20.000 personas se han reunido este domingo por la mañana en el Centro de Málaga para manifestarse contra la amnistía, según ha informado el Partido Popular, que organizaba la cita entre la Plaza de la Constitución y la calle Larios, el corazón de la ciudad andaluza.

Pese a que durante la mañana ha sonado varias veces el himno del Partido Popular, entre banderas de España, Andalucía y del PP se encontraban algunos asistentes que, precisamente, no han sido votantes de los azules siempre. El propio Juanma Moreno lo aclaraba en su intervención: "Esto es un acto de los españoles, andaluces y malagueños que quieren expresar libremente su posición contra el egoísmo y los intereses del señor Sánchez, no del PP".

Nieves es una de ellas. Esta malagueña votó en su día a José Luis Rodríguez Zapatero y esta mañana ha decidido, sin ninguna duda, vestirse y acudir a la convocatoria. "Desde que en Andalucía explotó lo de los EREs, dejé de votarles. ¿Cómo se puede seguir siendo socialista en Andalucía después de aquello? No han cumplido condenas, se han ido de rositas y no han devuelto los 700 millones, hay casos sin salir... Y ya lo que nos faltaba era esto", ha expresado, convencida de que Sánchez se está equivocando "y mucho".

Rafaela, orgullosa en la manifestación contra la amnistía. A.R

El propio Rafael Esteve, quien fuera teniente alcalde con Pedro Aparicio en Málaga e hijo académico de Ramón Tamames, también ha acudido a la concentración, así como otros antiguos cargos del PSOE.

"Es un psicópata"

Rafaela, una asistente procedente de Torremolinos, ha tachado a Sánchez de "psicópata" por "venderse al diablo". "Estoy en contra de una persona que se fue de mi país detrás, en el maletero de un coche. Que tengamos que depender en nuestro país de una persona que no lo quiere, no me parece justo. No podemos tragar por tragar", ha declarado.

De igual forma, cree que con todo su pesar, España no irá a unas nuevas elecciones: "Dios quiera que no sea así, pero yo creo que este tío nos va a meter por vereda a los independentistas. Es el peor presidente después de Zapatero. Y la señora Yolanda Díaz, aún peor. No digo lo que pienso de ella porque me van a meter en la cárcel".

Ana, con chaqueta beis, posa para EL ESPAÑOL de Málaga. Alba Rosado

Gran parte de los asistentes han respaldado con aplausos y vítores las intervenciones de Alberto Núñez-Feijóo, Juanma Moreno y Francisco de la Torre defendiendo, ante todo, "la unidad de España y la igualdad entre comunidades". "Me da la sensación de que ahora en Cataluña los independentistas se sienten como más en paz. Normal, si se les está dando todo lo que piden... Quieren el perdón de los hechos, como si nada hubiera pasado. Yo les digo que amnesia no tenemos y que el 1 de octubre lo recordamos bien", ha continuado Nieves. Su acompañante, Emilia, por su parte, ha añadido que "el que quiera salir de España, que coja las maletas y se vaya, pero que deje mi tierra que es mía".

La llegada de Feijóo, entre aplausos y vítores. PP Málaga

Feijóo ha reseñado al comienzo de su discurso que se queda con "el apoyo de los españoles antes de quedarse con un sillón, como quiere Sánchez". "Esto va de principios", ha señalado. Sobre ello, Mercedes, una asistente votante del Partido Popular, le ha defendido a capa y espada. "Es un pedazo de presidente, se merece una oportunidad y espero que vayamos a elecciones como él quiere y no volvamos a tener un gobierno Frankestein maldito".

Ana opina exactamente igual que ella. Y más que para defender la unidad de España, ella ha pasado la mañana del domingo en la plaza de la Constitución "para hacer reflexionar a Pedro Sánchez": "No es de recibo lo que está haciendo y no estoy dispuesta a que venda España. Ojalá se dé cuenta, pero me temo que la va a vender".

Isabel, en la convocatoria, junto a familiares. Alba Rosado

A Isabel, de Villanueva de la Concepción le ha dolido que Sánchez defendiera la amnistía ante el Comité Federal en 'su nombre'. "Creo que llega la hora de que todos tengamos las mismas oportunidades, de poder decir con libertad que no todos estamos de acuerdo con la amnistía y con que se premie a territorios más ricos en contra de los más desfavorecidos. Hemos a hablar por nuestra cuenta. Él no habla en nombre de todos", ha subrayado, alegando que "Andalucía tiene claro lo que tiene, con esa mayoría absoluta del PP". Los andaluces tenemos una mayoría absoluta del Partido Popular. Los andaluces hemos dejado claro lo que queremos.

De toda Andalucía

Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga, ha iniciado el acto dando los buenos días a Almería, pero también a Cádiz, Granada, Málaga, Huelva, Sevilla, Jaén y Córdoba. "Está toda Andalucía reunida hoy aquí", ha manifestado.

🚌 Cordobeses en ruta camino a #Malaga



No queremos amnistía!



Sánchez roba a los españoles el derecho a decir#NOAmnistia#QueEspañaDecida pic.twitter.com/jdG6ZfwlFd — PP de Córdoba (@pp_cordoba) October 29, 2023

Y no le faltaba razón, pues decenas de grupos populares de diferentes puntos de la comunidad autónoma como El Viso de Alcor, Alfacar o Fuente Obejuna han madrugado para acudir a la cita a bordo de autobuses. Precisamente este detalle lo ha agradecido su presidente, Alberto Núñez-Feijóo, que ha indicado que "me quedo con el apoyo de los españoles, más importante que un sillón". "Esto va de principios", ha zanjado.

