Bendodo, duro contra Sánchez y la amnistía: "Mañana tenemos la oportunidad de decir 'no' en calle Larios"

El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, ha invitado a los malagueños a que se sumen este domingo a la manifestación contra la amnistía organizada por su partido este domingo a las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución del Centro de Málaga con Alberto Núñez-Feijóo a la cabeza. "Después de lo que ha dicho hoy Sánchez, tenemos que salir a la calle", ha dicho Bendodo.

"Hoy ha dicho lo que todos tememos, que está dispuesto a tragar con la amnistía. Pero que no lo haga en nuestro nombre. Que no lo haga en nuestro nombre. Él no habla por los españoles. Él habla por una parte, que son los que le aplauden, que no son la mayoría de los españoles. Mañana tendremos una oportunidad de oro de decírselo en Calle Larios y en Plaza de la Constitución", ha incidido, durante su intervención en la Clausura del Congreso de Nuevas Generaciones de Málaga, celebrada esta mañana en el Museo de Arte Contemporáneo de la capital (CAC).

Ante un jovencísimo público, el popular ha contado que este 28 de octubre es un día muy especial para él, pues se cumplen justamente hoy 23 años desde que lo eligieran como presidente de Nuevas Generaciones del PP. Así, ha bromeado con que, aunque muchos de sus actuales compañeros ya estaban en el partido por aquel entonces, solo el alcalde Francisco de la Torre ha mantenido su cargo desde entonces.

🇪🇸 Concentración: Frente a la Amnistía, Igualdad

🗓️ Domingo 29 de octubre

🕒 12.00h

📍Plaza de la Constitución, Málaga pic.twitter.com/3Gx0vN4t7B — PP Málaga (@PPMalaga) October 27, 2023

Bendodo ha comparado a Feijóo con Sánchez y ha definido al primero como "un gran hombre de Estado, dispuesto a desgastarse por España". "Sánchez solo está dispuesto a desgastar España y a tragar con todo por el simple hecho de ser presidente", ha manifestado. De la misma forma, ha asegurado, "no le basta con tomar el pelo a los españoles, sino que también lo hace a los militantes socialistas y al Comité Federal", ha dicho, refiriéndose a la reunión del Comité Federal socialista celebrada este sábado, donde, en palabras de Bendodo, Sánchez no ha preguntado a sus bases "por la amnistía, el referéndum o pactar con los herederos de ETA, que mataron a mil personas".

"Mire, los españoles convivimos muy bien y no tenemos ningún problema entre nosotros. Solo nos duele que una parte de España quiera separarse de la otra parte de España, rompiendo la unidad", ha repetido Bendodo, quien cree que Sánchez es "preso de la hemeroteca".

[Bendodo: "La tibieza de Sánchez ante el terrorismo de Hamás lo convierte en un dirigente menor"]

"Cuántos vídeos, cuántas declaraciones públicas diciendo que estaría en contra de la amnistía, que nunca, nunca daría la amnistía. Cuántos socialistas han dicho que eso va en contra de la Constitución. Y hoy dice, en nombre de España, por el interés de España y por la convivencia de los españoles, no nos merecemos un presidente del Gobierno que nos mienta permanentemente solo por su interés particular y personal de seguir sentado en un sillón", ha terminado, no olvidándose de volver a insistir con la importancia de salir a la calle el domingo.

Durante el congreso, por cierto, los jóvenes populares han elegido como presidenta de Nuevas Generaciones en Málaga a la parlamentaria andaluza Jessica Trujillo, que llega para cubrir el puesto de Loli Caetano.

