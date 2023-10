El Partido Popular de Castilla-La Mancha se ha lanzado este viernes en tromba contra el presidente socialista de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, por su "clamorosa" ausencia de este jueves en el debate sobre la amnistía celebrado en el Senado y que ha sido ampliamente difundida y comentada en los medios nacionales de comunicación por el contraste que supone con su posición tan crítica de los últimos meses.

Tanto el coordinador general del PP, Elías Bendodo, como el presidente regional del partido, Paco Núñez, y la secretaria general y portavoz parlamentaria en las Cortes autonomicas, Carolina Agudo, han criticado con dureza la incomparecencia de Page y han hecho un llamamiento a la movilización ciudadana en el acto convocado el próximo domingo, a las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, con Alberto Núñez Feijóo como protagonista.

Bendodo, de visita en Ciudad Real con Núñez, ha acusado a Page de "no dar la cara" en sede parlamentaria y "ser muy valiente desde la barrera, pero esconderse tras el burladero" cuando llega el momento de la verdad, una posición que el propio presidente de los populares castellano-manchegos ha calificado como "arrodillarse" ante los intereses de Pedro Sánchez para lograr su investidura a cambio de ceder frente a los separatistas.

Bendodo también ha lamentado las ausencias en el Senado de los presidentes socialistas de Asturias y Navarra, Adrián Barbón y María Chivete, y ha dicho que García-Page "toma el pelo" a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pues de cara a la opinión pública "dice una cosa" y en el "lugar donde hay que decir las cosas", en referencia al Senado, se "avergüenza de dar la cara".

Hacer novillos

Según Bendodo, los tres presidentes autonómicos socialistas "hicieron novillos" de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, demostrando que "tragarán" con los intereses "personalistas" de Pedro Sánchez para volver a ser investido como presidente del Gobierno. "Todo lo que hace Page es una absoluta pose", ha añadido el líder popular.

El coordinador general del Partido Popular ha agradecido en tono irónico que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dejase claro que la amnistía "no es el final del camino", sino que es el principio de un camino que acaba con el referéndum de autoderminación. Por todo ello, Bendodo ha pedido al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que responda a "los intereses de los españoles" y diga "alto y claro" si está dispuesto a conceder la amnistía y el referéndum que piden los independentistas.

En este mismo sentido, Paco Núñez ha insistido en que "Page hizo ayer una enmienda a la totalidad de sus manifestaciones públicas durante todo este tiempo en torno a la amnistía", criticando que "hable mucho fuera, pero no lo haga en el lugar donde hay que hacerlo". En este contexto, y desde Toledo, Carolina Agudo ha hecho un "llamamiento" a todos los castellano-manchegos "a poner la voz que Page ha intentado silenciar en el Senado", en referencia al acto convocado el domingo en la capital de Castilla-La Mancha.

Pactos vergonzosos

“Para decirle a Sánchez no a la amnistía, pero también a Page que si él no se atreve a ir al Senado a defender los intereses de Castilla-La Mancha, lo haremos los castellano-manchegos desde la capital, para decirle que no estamos de acuerdo con esos pactos vergonzosos que tanto daño harán a nuestra tierra", ha dicho la número dos del PP de Castilla-La Mancha en una rueda de prensa junto a otros dirigentes populares.

Carolina Agudo ha sido contundente con García-Page por no querer llevar la voz de los castellano-manchegos al Senado, “en su cobardía no quiso defender a Castilla-La Mancha y es su labor, se excusó en un Pleno que ni si quisiera apareció, solo a la hora de votar”, por el contrario, sí que lo hicieron todos los presidentes autonómicos del Partido Popular.

La dirigente popular ha animado así a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha a acudir al acto convocado por el Partido Popular que tendrá lugar en la capital regional el domingo "en defensa de nuestro país, de todos los españoles y en contra de la amnistía que Pedro Sánchez quiere conceder a sus socios independentistas para llevar a cabo su investidura".

Con Feijóo en Toledo

Al frente del acto estará el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el presidente regional, Paco Núñez, y al presidente provincial y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez. "A pesar de que la ciudadanía pide a gritos rechazar esa amnistía como se demostró en las manifestaciones convocadas en Madrid y Barcelona, el Partido Socialista sigue mercadeando con la igualdad de todos", ha afirmado el PP en un comunicado de prensa en torno a esta convocatoria del domingo en Toledo.

“Queremos decir a todos los castellano-manchegos que es el momento de defender a España, la igualdad de todos los españoles ante la ley y mostrar nuestro rechazo a los pactos vergonzosos que Sánchez está llevando a cabo con los que quieren romper nuestro país”, ha resaltado Agudo, al tiempo que ha puesto de relieve que "la ruptura del principio de igualdad podría estar en peligro por primera vez en la historia democrática de nuestro país debido a los intereses políticos de Sánchez".

“No hay mejor cosa que hacer que acompañar a Feijóo, a Paco Núñez y a Carlos Velázquez el próximo domingo para llenar la plaza del Ayuntamiento de Toledo con gritos de no a una amnistía que traerá la ruptura de nuestro país, y gritos de sí a la igualdad y a la unidad de España” ha finalizado.

