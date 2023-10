Feijóo a Sánchez: "Quieres hacer de tu necesidad un problema para todos los españoles"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido a una abarrotada Plaza de la Constitución de Málaga, para protestar contra la amnistía que propone Sánchez al que ha tachado de tener "muy poca vergüenza y ningún sentido de Estado para decir que se negocia la amnistía en nombre de España".

"Esta amnistía se negocia en nombre de Sánchez y no en nombre de nuestro país ni en nombre de los que votaron al PSOE. Es por la necesidad de Sánchez y esta necesidad es un problema para todos los españoles. No hay virtud en nada de lo que dijo ayer Sánchez solo hay interés. No hay valentía es cobardía", decía el líder 'popular'.

Feijóo ha querido reivindicar que la amnistía "no persigue la reconciliación. No hay reconciliación si quien incumplió la ley dice que lo volverá a hacer."

Para el líder de los populares "cuando los que cumplimos la ley tenemos que pedir perdón y los que la incumplen dicen que volverán a hacerlo, eso no es una amnistía".

