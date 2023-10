Denaes carga contra Sánchez tras su primera defensa de la amnistía: "La sociedad civil responderá"

El presidente de la Fundación Para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y organizador de la concentración en contra de la amnistía este domingo en Madrid, Iván Vélez, ha lamentado la falta de presencia institucional del Partido Popular en la misma. En este sentido, les ha acusado de tener un "discurso muy ambiguo" remarcando que ellos son "mucho más contundentes".

Vélez ha recalcado que "la sociedad civil debe reaccionar" ante las negociaciones para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que a su juicio muestra un "ansia inequívoca de permanecer en el poder a costa de malvender la nación". "Somos más contundentes, nos mueve el bien común", apuntó.

Delegación del Gobierno ha cifrado en 100.000 la cifra total de asistentes a la propuesta. El número, más elevado del esperado, contrasta con los 45.000 manifestantes que notificaron las mismas fuentes en la conocida como 'foto de Colón'. Por aquel entonces, la organización elevó a 200.000 el total de concurrentes.

Colorida, gracias en parte a que se han repartido banderas antes de la concentración, la manifestación no ha mostrado las aglomeraciones de las grandes citas en Colón. Así lo comentaba Manuel Jiménez (Huelva, 47 años) a EL ESPAÑOL al término de la misma.

"Hemos venido con el partido (Vox) porque creemos que tenemos que defender de esta manera nuestra unidad nacional. Si no hay tanta gente como otras veces es porque el PP ha decidido no venir, aunque ahora que he visto alguna foto desde arriba creo que el resultado es optimista", apuntó.

Santiago Abascal, líder de Vox en el Congreso, ha sido la figura política de mayor entidad que ha participado en el acto. Por parte del Partido Popular, que centraba hoy sus esfuerzos en llenar la céntrica Calle Larios de Málaga, el rostro más destacado en la concentración ha sido el de Esperanza Aguirre, que ha acudido a título personal.

"El líder de mi partido tiene un acto en Málaga y yo creo que el partido puede hacer lo que le parezca a él mejor", remarcó a Efe a su llegada.

"Miedo"

Sobre el "miedo" a repetir la polémica foto de Colón trató una de las intervenciones más aplaudidas de la mañana. Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos y figurante en aquella instantánea, aseguró "no entender" porque algunos constitucionalistas tienen miedo a repetir esa imagen.

En relación con la amnistía, Girauta recriminó a Sánchez que ni siquiera se haya valido de eufemismos, reconociendo abiertamente que va a conceder la amnistía.

Eso, en opinión de Girauta, significa "que no solo se perdonan las penas, el mensaje que se da es que nunca se delinquió y que Puigdemont hizo bien en declarar la independencia de Cataluña porque era legítimo y justo".

