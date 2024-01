Tellado: "Un Gobierno que ampara terroristas y ataca a los jueces no tiene cabida en democracia"

Para el Partido Popular, las enmiendas de Junts a la Ley de Amnistía que el PSOE ha aceptado transaccionar, a fin de blindar la protección a aquellas causas relacionadas con terrorismo, son el "sumun". Minutos después de trascender el último acuerdo entre socialistas e independentistas, los populares han denunciado: "Quieren eliminar el Poder Judicial".

A las puertas de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que ha dado luz verde al dictamen de la norma, el portavoz parlamentario del PP ha recalcado que "la situación es francamente dramática". En su opinión, "un Gobierno que ampara terroristas y, al mismo tiempo, ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna".

Miguel Tellado, en una comparecencia ante los medios, ha considerado que "el Gobierno se ha convertido en un auténtico problema" y, por ello, ha vuelto a exigir al PSOE que "suspenda la tramitación de la Ley de Amnistía". "Porque es un error histórico", ha defendido, que la democracia española "no se puede permitir".

Hasta hoy, el PSOE se fijaba como principal línea roja durante la tramitación de la medida de gracia la inclusión de delitos de terrorismo. Una vez más, los de Puigdemont han doblado el brazo a los socialistas. Lo que evidencia, según el PP, que "el PSOE ha perdido la poca dignidad que le quedaba".

"Hay que decirle que ya está bien", ha aseverado Tellado, que ha censurado con dureza la raya que han cruzado los socialistas con esta nueva cesión ante Junts: "Si algo sabemos en España es lo que es el terrorismo, lo hemos sufrido durante mucho tiempo y España no merece un Gobierno que está dispuesto a indultar, perdonar, amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible".

A juicio de Tellado, lo que está haciendo el PSOE es "humillarse a sí mismo". Pero no sólo: "También está humillando a nuestra democracia y a eso, desde luego, no tiene ningún derecho; nadie, absolutamente nadie, ha votado al PSOE para esto. Y por eso le decimos al PSOE que, si no lo hace pensando en sí mismo, que lo haga pensando en la democracia española".

El portavoz parlamentario del PP ha pedido parar "esta humillación continua, permanente". "Junts marca el camino y el PSOE obedece, no tiene líneas rojas porque las pasan día a día; la enmienda que está aceptando el PSOE fue criticada por el propio PSOE hace tan solo cuatro días y establecida como una línea roja infranqueable", ha agregado.

Por su parte, y durante el debate de las enmiendas a la ley de Amnistía, la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro, ha criticado: "Es una ley redactada e impuesta por los que pretenden ser amnistiados de sus delitos, rompe con la igualdad de los españoles y ataca la independencia del Poder Judicial".

"Los independentistas presionan y chantajean en cada trámite; no esconden sus motivos y justificaciones. En cambio, los socialistas se colocan tras la máscara de un supuesto interés general para la convivencia. Esto es pura y llanamente conveniencia, para Sánchez", ha subrayado Moro.

