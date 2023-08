Los mejores amigos de Daniel Sancho rompen su silencio con un rotundo comunicado: "Él es generoso y cariñoso"

El caso de Daniel Sancho (29 años) se ha transformado en una vorágine de información y desinformación a la vista de las pruebas presentadas por la policía tailandesa, las declaraciones anónimas del entorno más cercano del cocinero, y las aportaciones de distintos abogados conocedores del crimen presuntamente cometido por el hijo de Rodolfo Sancho (48).

Han pasado cinco días desde que Sancho ingresara en la prisión tailandesa de Koh Samui luego de su confesión de asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, cirujano con quien, según declaraba el madrileño a las autoridades, mantuvo una relación amorosa el año pasado.

Ahora, el actor de Mar de plástico y su expareja, Silvia Bronchalo (48), madre del joven, han unido fuerzas y han contratado al despacho de abogados madrileño Balfagón-Chippirrás para que esté en constante colaboración con los letrados de la defensa en Tailandia de Daniel. Ha sido este mismo despacho el que ha trasladado un rotundo comunicado del círculo más cercano del cocinero.

"Nos sentimos sorprendidos y condenamos los hechos acontecidos. Daniel es una persona amable, generosa y cariñosa que siempre ha cuidado de los demás sin esperar nada a cambio. Estos hechos nos generan un desconcierto absoluto. Pedimos justicia de manera transparente y que todos confíen en el proceso judicial", apunta su entorno.

Hasta el momento, los amigos más íntimos de Daniel habían preferido no dar ningún tipo de declaración sobre el delito del que se acusa a Sancho y siguen guardando el anonimato de su identidad, ya que declaran que se han visto "perseguidos".

"Queremos hacer hincapié en que el círculo cercano no ha proporcionado ninguna información a los medios de comunicación, pese a habernos visto perseguidos. Todo lo que ha circulado no procede de nuestro círculo más íntimo, por lo que cuestionamos la veracidad de esas fuentes. Según hemos podido saber, algunas de esas personas son simplemente conocidos o no tienen ninguna relación con él desde hace años. Es crucial recordar que la investigación tailandesa está llevando a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido".

El comunicado concluye con un llamamiento a la sociedad y a los medios de comunicación para que "confíen" en la investigación y sean "respetuosos" con la información que trasladan.

"Pedimos a todos que confíen en el proceso legal y eviten juicios precipitados o basados en información no contrastada. La opinión pública debe ser cauta y respetuosa en este momento, permitiendo que se revele la verdad a través de los canales apropiados. Apreciamos el apoyo recibido durante este difícil periodo. Juntos esperamos que la verdad prevalezca".

Daniel Sancho. EFE

Carmen Balfagón -Licenciada en Derecho y Licenciada en Criminología- y Ramón Chippirrás -Graduado en Criminología y Derecho- son los dos abogados que están al mando del despacho y quienes lideran el caso desde España. Fue este viernes 11 de agosto cuando Balfagón participó en Así es la vida para esclarecer las dudas de los periodistas y abrir el melón sobre la posibilidad de que Daniel no cometiera el crimen en solitario.

"Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Porque para separar los miembros de un cuerpo hay que tirar, por ejemplo de un brazo, para sacar el hueso en toda su extensión. En mi hipótesis, estoy convencida de que estaba acompañado por alguien. Estamos hablando de una persona que ha estado protegida, que no ha tenido ningún problema ni antecedentes violentos, y necesitaría alguien que esté respaldando su actuación", declaraba la criminóloga.

