Primeras palabras del padre de Edwin Arrieta: "Pido justicia. A ver si me lo pueden mandar... aunque sea así"

Este próximo sábado, 12 de agosto de 2023, se cumple justo una semana desde que estalló en los medios de comunicación uno de los sucesos más trágicos y cruentos, tanto a nivel nacional como internacional, de los últimos tiempos: el asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, crimen del que se confiesa culpable Daniel Sancho (29 años), hijo del actor Rodolfo Sancho (48).

Durante seis días, de forma incesante, no han parado de conocerse detalles de este asesinato y posterior desmembramiento. Todo ello, envuelto en declaraciones de familiares de ambos protagonistas, y cruzado de comunicados.

Tras las palabras de Rodolfo Sancho pidiendo perdón a la familia del conocido cirujano y lamentando su fallecimiento -y después de la manifestación pública de Darling, la hermana de Edwin-, el padre del doctor ha roto su silencio. Uno de los testimonios más buscados. Leobaldo Arrieta ha sido inmortalizado en las calles de Colombia por un equipo de Telecinco, y su testimonio ha resultado lacerante y demoledor.

No existen palabras que logren paliar el dolor del padre de Edwin. "Mi diosito nos va a dar resistencia para aguantar este golpe. Imagínate, estoy destruido porque yo pienso que mi hijo lo era todo. Él lo era todo en esta casa", han sido sus primeras palabras para un espacio de Cuatro.

En esa línea, Leobaldo ha detallado la angustia familiar cuando se intentó contactar con Edwin y no se logró: "Los mensajes le llegaban y tampoco me los respondía y ahí fue cuando mi corazón... ¡No hombre, qué va! ¿Qué le pasará a mi hijo? Y ahí fue cuando me puse mal".

Tras esta dura confesión, el progenitor del cirujano malogrado reflexiona, a modo de súplica: "No, no... que se haga justicia para ver si me lo pueden aunque sea mandar así... Eso es fuerte".

Estas palabras del progenitor de Edwin se suceden después de que Rodolfo Sancho contactara con la hermana del doctor, vía Twitter. Un escueto texto en el que, tras presentarse e interesarse por cómo están llevando estos durísimos momentos -"Hola, Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho"-, se habría disculpado inmediatamente con ella: "Lamento mucho lo sucedido con tu hermano".

Daniel Sancho, el día que hizo la reconstrucción del asesinato. EFE

A continuación, Sancho padre confiesa que no sabe qué ha podido pasarle a su hijo para haber acabado presuntamente con la vida de Edwin, y en el que, muy afectado, expresa que piensa que Daniel "tuvo que haber tenido un trastorno".

"Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando. Somos dos familias destruidas", concluye Sancho padre, revelando con sinceridad a la hermana del fallecido lo terrible que está siendo este trance también para ellos.

Un mensaje que, como han contado en el programa de Cuatro, la familia de Edwin agradece, aunque han destacado que no tenían "ni idea" de que el padre de Daniel era un actor tan reconocido y querido en España, y es "un dato que les preocupa".

Hotel y kayak

En las últimas horas, unas cámaras de Mediaset España -también de otras cadenas de televisión- han conseguido acceder al bungalow donde Daniel Sancho confesó asesinar y desmembrar a su compañero de viaje y presunto amigo. En la escena del crimen, el ADN es concluyente: pertenece a Edwin Arrieta.

La dirección del hotel asegura que Daniel Sancho pagó 200 dólares por alquilar la villa el 2 de agosto, el mismo día del crimen, a las 16:30 horas. Tres horas después, una testigo sitúa a Daniel en la playa, donde compró el kayak con el que trató de deshacerse del cadáver.

Según un programa de Antena 3, el cual ha hablado con la dependienta del establecimiento de alquileres de kayak, "Daniel llegó de noche bastante nervioso, pidió alquilar un kayak, que ella se negó a darle porque era de noche, y él respondía que tenía dinero". Tras este primer encuentro, Sancho se fue de la tienda, pero regresa después y es ahí cuando la dependienta dice que "dejó un fajo de billetes sobre el mostrador con un golpe y se llevó el kayak".

