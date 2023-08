Cayetana Guillén Cuervo, amiga de Rodolfo Sancho: "Es dramático y horrible. No me he atrevido a llamarle"

Durísimos momentos para Rodolfo Sancho (48 años) tras la detención en Tailandia, y posterior ingreso en prisión provisional, de su hijo Daniel Sancho (29) por el presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Una semana después de su entrada en la cárcel de Koh Samui y con la investigación todavía en marcha -aunque la policía tailandesa ya ha confirmado que acusará formalmente al chef español de asesinato premeditado por la gran cantidad de indicios y pruebas que tienen-, ha trascendido que el actor continúa en España y por el momento, por su seguridad y por la estabilidad de su hijo, no viajará a Tailandia para visitar a su hijo en prisión.

Refugiado en su casa de Fuerteventura, Rodolfo y la madre de Daniel, Silvia Bronchalo (48), han contratado a un despacho de abogados y han designado a un portavoz para hablar con los medios de comunicación, intentando mantenerse alejados de los focos en este tremendo trance en el que, como desvela su entorno cercano, tanto el artista como su expareja están completamente hundidos.

Cayetana Guillén Cuervo

Amiga de Rodolfo desde hace años, y con el que recientemente ha trabajado en la serie de TVE El ministerio del tiempo, Cayetana Guillén Cuervo (54) ha roto su silencio sobre la 'pesadilla' que está viviendo su compañero, al que le tiene un gran cariño.

"No sé qué deciros, la verdad. Es tan grave y tan dramático y tan horrible que no sé qué deciros. Rodolfo es una persona muy cercana para mí, le quiero mucho, quiero mucho a su familia. Imaginaos, es alguien muy cercano", ha reconocido, prudente, ante las cámaras.

En medio de esta delicada situación, Guillén Cuervo ha asegurado que aún no ha hablado con el actor porque, como confiesa, "es todo tan terrible que no sé. No me he atrevido a invadir ni nada de nada", explica, apuntando que el tema es "tan delicado" que "todo lo que pueda decir yo...". "Es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea ni me atrevo a decir nada" zanja Cayetana.

Últimas pruebas

La avanzada investigación policial contra Daniel Sancho se adentra en una semana en la que la policía puede terminar de reunir pruebas clave, y en la que está previsto que altos cargos de Bangkok se desplacen a la isla de Phangan para seguir el desarrollo del caso.

Daniel Sancho en una imagen de sus redes sociales. EFE

Los agentes, que tienen hasta 84 días para terminar la investigación desde su entrada en la prisión de la isla de Samui, tratan de conseguir "todas las pruebas posibles" aunque aseguran que las pesquisas están muy avanzadas, en parte, gracias a la colaboración de Sancho.

Sancho confesó el 5 de agosto el crimen cometido en la isla de Phangan -sur de Tailandia-, donde fue detenido, y ha colaborado de manera activa en la reconstrucción de los hechos, algo que podría acelerar el proceso y adelantar la fecha del inicio del juicio.

Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Phangan el 2 de agosto, día en el que supuestamente ocurrió el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones, incluido el mar.

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, viajará a Phangan esta semana para seguir los últimos avances del caso, informaron a EFE fuentes policiales. Surachate, conocido como Big Joke, es un mediático y polémico alto cargo de la policía, y su implicación en el caso demuestra el alto perfil que Tailandia ha dado a este asesinato.

Mientras, en la isla de Phangan la Policía continuará esta semana con la búsqueda de algunas de las quince partes en las que el cadáver de Arrieta fue desmembrado, según confesó Sancho a la policía durante los interrogatorios, y que todavía no han sido halladas, así como el teléfono móvil del colombiano.

