'MasterChef Celebrity', la gran baza de TVE para este otoño con uno de sus mejores castings de la historia

TVE ya está calentando los fogones de las cocinas de MasterChef Celebrity. La cadena pública ha lanzado la primera promo de la octava edición del talent culinario. Con nombres muy potentes como los de Jesulín de Ubrique, Genoveva Casanova, Blanca Romero o Álvaro Muñoz Escassi, esta temporada es una de las grandes bazas de la Corporación para este otoño, con el que busca consolidarse como la segunda opción del prime time.

MasterChef es una de las grandes marcas de TVE. A pesar de que la undécima temporada ha sido una de las menos seguidas, ésta consiguió ser líder del prime time en la noche de los lunes. Por otro lado, la versión Celebrity, en su anterior edición, sí que logró ser líder plenamente en horario de máxima audiencia. Además, el ente público ha decidido poner toda la carne en el asador, al contar con uno de los mejores castings que ha tenido el talent en su historia.

Y es que su octava edición cuenta con nombres muy potentes procedentes de distintos ámbitos. Figuras como Genoveva Casanova, Jesulín de Ubrique o Álvaro Muñoz Escassi a presentadoras emblemáticas como Tania Llasera o Toñi Moreno, pasando por actores como Blanca Romero, Eduardo Casanova o Jorge Sanz a influencers como Daniel Illescas, ex de Laura Matamoros.

Nombres muy potentes que recuerdan a cómo fue, en su momento, la cuarta edición. Producida en 2019, esa temporada reunió a famosos de la talla de Ana Obregón, Ana Milán, Boris Izaguirre, Vicky Martín Berrocal o Anabel Alonso. A ello se le sumó la ganadora de esa tanda, Tamara Falcó, que logró contar en su final con la mismísima Isabel Preysler, como también con Mario Vargas Llosa, por aquel entonces pareja de la socialité filipina.

Es más, TVE ha puesto tanta confianza en su potente castings, que la primera promo de la octava edición es un "gabinete de quejas" con la que el talent se ríe de sí mismo, al situar a los tres miembros del jurado como si fuesen jueces que escuchan las demandas de los concursantes. "Tengo una cosita para regalaros, porque tenéis bastante mala fama", dice el ex de Belén Esteban ante la mirada suspicaz de Jordi Cruz.

Imagen de los concursantes de 'MasterChef Celebrity 8'

"Estamos a punto de empezar y yo no sé si me tengo que hacer la chunga, la guapa...", comparte Blanca Romero, quien está junto con Tania Llasera. "Te lo voy a decir yo, no meter la pata, que a ti te gusta mucho eso", responde el chef catalán. Después, se puede ver a Toñi Moreno ponerse las manos en la cara. Además, se ve en otra imagen a Sandra Gago, Eduardo Casanova, Genoveva Casanova y Álvaro Muñoz Escassi escuchando atentamente.

"Jordi Cruz, te vamos a comer... Bueno, vamos a ver...", dice Jorge Cadaval, provocando la carcajada de todo el mundo, incluida la del cocinero catalán.

¡Queda muy poco! Se acerca la nueva temporada de #MCCelebrity y aquí tienes las primeras imágenes en exclusiva 🔥💥❤️ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/xubyAVBFTX — MasterChef (@MasterChef_es) August 14, 2023

El verano está siendo para TVE

TVE está viviendo una de sus mejores temporadas estivales, gracias al éxito del Grand Prix en los lunes; así como los datos ascendentes del Mundial Femenino, cuya semifinal entre España y Suecia ha hecho historia al firmar un 45,4% de share y 1.921.000 espectadores, logrando ser el formato más visto del pasado martes 15 de agosto y consiguiendo la hazaña de obtener esas cifras en horario matinal.

A ello se suman los datos estables en el Access Time de 4 estrellas y la consolidación de La Promesa en las sobremesas entre semana. Con programas como Lazos de sangre o José Mota Live Show como alternativas y segundas sólidas opciones, la pública busca en esta siguiente temporada 2023-2024 consolidarse como la gran alternativa al dominio de Antena 3 y sellar su sorpasso a Telecinco.

