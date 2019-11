Tamara Falcó, ganadora de 'Masterchef Celebrity 4' junto al apoyo de su madre y Vargas Llosa

Tamara Falcó (38 años) es la flamante ganadora de la cuarta edición de Masterchef Celebrity. La hija de Isabel Preysler (68) ha conseguido imponerse en una reñida final frente a sus contrincantes, Boris Izaguirre (54), Vicky Martín Berrocal (46) y Félix Gómez (42). Ha sido una noche trepidante, llena de imposible. Finalmente, ha sido posible. Tamara ha sido la ganadora indiscutible de una noche muy complicada; y eso que sus platos han estado a la altura, pero tan solo a medias y al principio. Sin embargo, ha sido al final cuando se ha descubierto para ella la gran alegría de la noche.

Sin que nadie se lo esperara, han aparecido en plató, casi al filo de la resolución final, la madre de Tamara, Isabel Preysler (68), y su pareja, Mario Vargas Llosa (83) y una de las hijas de este, Sandra. No solo los 'perdedores' de una gran final han estado de nuevo en la final, ya que, sin que nadie se lo esperaba, han hecho su aparición estelar tanto los familiares de Tamara como de Félix. Entre las anécdotas, que Vargas Llosa no cocina nunca, que Preysler es más ducha en la pericia culinaria. Y, la gran discreta, Sandra, la hija del escritor, quien apenas sí ha hablado...

Tamara junto a su madre, la hija de la pareja de este y Mario Vargas Llosa. TVE

Cabe destacar en este punto que Tamara ha sobresaltado el buen hacer a nivel culinario de la familia Preysler y tanto que lo debe a su exquisita educación. La empresaria, que al fichar por el concurso afirmaba no saber nada de cocina, ha sido la gran sorpresa de la edición y ha sabido superarse en cada entrega, defendiéndose magistralmente entre fogones y viviendo con pasión una experiencia totalmente nueva para ella. Para terminar con una edición tan especial, Jordi Cruz le he hecho ver que "tiene unos grandes principios y eres una persona noble", pese a la chanza que se han gastado en toda la edición.

Los inicios de Tamara en el concurso no fueron sencillos. En la primera prueba trató de lucirse con un plato que había visto en las redes sociales: "Espárrago de Casa Hortensia visto por Instagram" fue el nombre de su primera creación, añadiendo el origen de la receta en el título "para no sonar pretenciosa". Pese a lo soso de aquel plato, compuesto por un espárrago y unas setas sobre una velouté o "bechamel con caldito" en la jerga de la concursante, Tamara consiguió destacar sobre sus compañeros y sobrevivir cada semana en el concurso hasta convertirse en finalista y alzarse con el triunfo.

La más espontánea

Tamara ha conquistado a sus compañeros y a la audiencia con su carácter natural. TVE

Más allá de sus recetas, la hija del marqués de Griñón ha destacado por su desparpajo e inocencia. Su paso por Masterchef Celebrity ha permitido a los espectadores conocer mejor a la socialité y a su familia. Tamara ha hablado con total naturalidad de aspectos que bien podrían acaparar portadas de revistas, como la relación de su madre con el escritor Mario Vargas Llosa (83), al que ella llama cariñosamente "tío Mario".

Las menciones a la Preysler han sido constantes durante su concurso: "Mamá me dijo que me iban a echar enseguida", llegó a confesar. También se ha acordado de su madre en situaciones que para ella eran inexploradas hasta ahora: su espontánea frase "¡Mamá me deshereda!" mientras desollaba conejos ya forma parte de los anales de la historia de Masterchef Celebrity.

Su tonteo con Jordi Cruz (41) también ha acaparado comentarios dentro y fuera de las cocinas del programa. Ambos han contribuido al juego televisivo con constantes piropos y conversaciones pícaras, haciendo soñar a los espectadores con el nacimiento de un romance entre fogones, aunque el chef se muestra muy feliz junto a a su actual pareja, Rebecca Lima (26).

El flirteo de Tamara y Jordi ha sido muy comentado. TVE

Además del trofeo, el curso de alta cocina en Basque Culinary Center y el premio solidario de 75.000 euros, Tamara se lleva de Masterchef Celebrity una estrecha amistad con la mayoría de sus compañeros, sobre todo con Juan Avellaneda (37), su alma gemela encontrada en el concurso, con quien acaba de lanzar una colección conjunta de ropa para las fiestas navideñas.

