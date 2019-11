Ana Obregón: "'MasterChef' me amenazó por no ir a Vitoria cuando estaba con mi hijo en el hospital"

Ana García Obregón (64 años) es una mujer involucrada en todo lo que emprende. Si toca apoyar, ella se deja la piel. Desde siempre, desde que se convirtió en alguien célebre: entiende que es su deber, ese peaje de famosa. Y si la causa tiene que ver con el cáncer, ese con el que su hijo Álex Lequio (27) batalla día a día en la actualidad, la popular actriz no atiende a razones; se vuelca de lleno. Este viernes, en el céntrico mercado de San Miguel, en Madrid, Obregón ponía su granito de arena como embajadora de la campaña Deseos de todo pulmón.

El objetivo era claro: dar visibilidad al cáncer de pulmón. Porque no se sabe nada en comparación con todo lo que se podría saber. Hasta ese turístico enclave de la capital de España se ha desplazado García Obregón, con un elegante dos piezas en rojo pasión y una trenza a modo de felpa que se retocaba a cada poco. Solícita con todo el mundo -"¡cómo no me voy a echar una foto contigo! Acércate, anda", le decía a cada persona que se tropezaba con ella-, muy pendiente del teléfono móvil -"Es que si no se suben las cosas al Instagram la gente no se entera"- y mirando en derredor para que todo estuviera en orden, Ana hacía su aparición ante los medios.

García Obregón posando en el mercado de San Miguel. Gtres

Siempre con una sonrisa a punto, Obregón no se ha dejado ni un solo medio de comunicación sin atender. Así es ella, profesional hasta la médula. El único escollo que se ha encontrado durante toda la jornada ha sido el inclemente frío que se colaba por la puerta del mercado. "Es que hace aquí un frío del carajo, no puedo más. Me duele hasta la garganta. ¿Quién tiene mi abrigo?", se lamentaba. "¿Quieres una Coca Cola, Ana?", le preguntaba alguien de su séquito. "No, no, estará muy fría. Si hubiera un café caliente. ¡Es que mira cómo tengo las manos de frías!", resolvía la intérprete.

Con el café entre las manos y arrebujada en su abrigo de borrego, Ana García Obregón atiende a JALEOS. Habla de todo, sin red ni filtro. Solo cuando este periódico intenta escarbar en la salud de su hijo, Ana pone freno: "Estamos aquí para apoyar la campaña. Eso es lo importante". Una vez asentada esta base, la actriz charla de su vida personal y profesional. Y suelta hasta una exclusiva sobre MasterChef Celebrity, "que nunca antes había dicho, pero, eah, ahí lo llevas". Porque Ana no lo pasó bien durante el rodaje de ese programa, no se portaron con ella como se debía. Pero ella no es rencorosa. Obregón en estado puro.

Siempre fue muy solidaria, no solo ahora, ¿verdad?

Siempre he sido muy solidaria, me ha gustado mucho utilizar la fama para darle visibilidad a fundaciones. Muchas de ellas en relación con el Síndrome de Down.

¿Cómo está su hijo?

Bien, mi hijo está en tratamiento, luchando, como todos los héroes. Es un ejemplo, pero aquí no vengo a hablar de mi hijo, vengo a hablar de la campaña. Es una iniciativa maravillosa porque da visibilidad y conciencia a los españoles sobre lo que es el cáncer de pulmón. No solo qué es, sino también los factores de riesgo. El tabaco puede ser un factor de riesgo, pero yo le doy más importancia al medio ambiente, que no lo tenemos en cuenta.

La actriz, muy sonriente en el acto solidario. Gtres

Hay que concienciarse

¡Pero que no podemos hacer nada los españoles! El Gobierno es el que tiene que tomar medidas. Nos están matando. El otro factor de riesgo: el propio Gobierno. Porque no hay dinero para invertir, no hay presupuesto para investigación. Solo el 15 por ciento de los cánceres se detecta pronto. ¿Por qué pasa eso?, porque vas a Sanidad y no te hacen pruebas. Yo tengo una amiga que llevaba tres meses con tos... Esto lo digo alto y claro: síntomas; tos persistente de meses y fatiga que no sabes por qué. El cáncer no da la cara.

Ahí el Gobierno juega un papel importante

Que el Gobierno deje de luchar por sillas. Y que los 300 millones que llevamos gastados en Elecciones, podían haber salvado miles de vidas. El mensaje es luchar menos por las sillas y luchar por la vida de los españoles. Y este acuerdo -PSOE-Podemos- podría haber llegado antes.

A nivel profesional, ¿cómo se encuentra?

A nivel profesional... no puedo hacer nada. Llevo un año y medio que estoy al lado de mi hijo, ¿me entiendes? Son casi 40 años, 50 películas, siete u ocho series, he presentado un montón. A partir de enero, un proyecto que tenía, una obra de teatro... Me están esperando.

¿Sigue 'MasterChef Celebrity'?

Qué va, ni lo sigo. No lo había visto nunca y menos cuando lo he hecho. Yo luchar por freír mejor la croqueta como que no. Yo lucho por que mi hijo se cure del cáncer.

¿Está enfadada?

No estoy enfadada... Yo creo que se ha acabado ya, ¿no? Todo el mundo me escribe por Instagram y me dicen que se han ensañado conmigo, pero cuando se ensañan con una madre que lo está pasando tan mal, quienes quedan mal son ellos... Yo siempre seré una señora.

Hubo momentos duros...

Ha habido momentos duros, como cuando... No lo pensaba contar, pero, mira, te lo cuento. Cuando mi hijo estaba hospitalizado, ingresado, tenía que haber estado yo en Vitoria, en el festival, pero no pude, como es lógico. Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro.

¿Y qué pasó?

Recibí un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria. No estoy enfadada con ellos porque no tengo fuerzas. La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo. Peor para ellos.

