Anabel Alonso, undécima expulsada de 'MasterChef Celebrity' en una noche repleta de tensión

Anabel Alonso (54 años) no ha tenido una buena noche en MasterChef: ha sido la undécima expulsada del concurso y ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Tamara Falcó (37 años).

Durante las pruebas exteriores, llegó el momento de que los capitanes de los equipos se cambiaran, y la humorista pasó a coordinar el equipo rojo, formado por Tamara Falcó, Felix Gómez (42), Vicky Martín Berrocal (46) y Juan Avellaneda (37). El grupo de la socialité no estaba teniendo mucha suerte entre los fogones y tuvieron que rehacer todos los platos.

"Tamara, ¿cómo vas?", le ha preguntado Anabel Alonso a la hija de Isabel Preysler (68) que, sin perder la vista de su elaboración, le ha contestado que estaba bien, concentrada en su trabajo. La respuesta, sin embargo, no ha sido suficiente para la actriz que ha querido insistir: "Tienes que echar una mano, ¿qué haces ahí?", ha comentado, "tienes el delantal dorado y eso da mucha tranquilidad".

Tamara Falcó, visiblemente enfadada, no ha considerado justo que Anabel Alonso le haya echado en cara el premio que consiguió en la primera parte del programa. "¡Eso no es así", ha gritado la socialité.

Desde entonces, la tensión ha inundado el equipo rojo y esto ha influido en el resultado final. En la valoración, Jordi Cruz ha explicado que el enfrentamiento ha sido el causante de su fracaso: "Vuestras actitudes pésimas os han dividido totalmente".

"No me gusta que me falten al respeto. Me ha resultado agresivo", ha explicado Falcó al juez, mientras la cómica ha asegurado que esa no era su intención y que ha actuado de esa forma por las circunstancias.

Anabel Alonso, undécima expulsada

Anabel Alonso ha sido la undécima expulsada tras no conseguir realizar un Melocotón Melba, un postre elaborado con un melocotón y con una esfera de caramelo como cúpula.

Antes de comenzar la prueba, los jueces han vuelto a preguntarle sobre su gran bronca con Tamara Falcó en la prueba de exteriores, algo que ha degenerado en un nuevo enfrentamiento con Juan Avellaneda y Vicky Martín Berrocal. La tensión ha sido palpable, y esto ha vuelto a afectar al trabajo de Anabel Alonso.

La despedida de @AnabelAlonso_of ha sido una de las más especiales de esta edición https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/Uv0kUBTSF7 — MasterChef (@MasterChef_es) November 7, 2019

Los jueces no han estado contentos con el resultado. "Después de dos 'MasterChef', ¿me vienes con excusas?", le ha preguntado Jordi Cruz (41); mientras que Pepe Rodríguez (51) le ha dicho: "Qué pena, un poquito más de concentración y lo bordas".

