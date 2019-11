Ana Obregón carga contra Antonia Dell'Atte: "Quien lanza las pullas es la que queda mal"

Ana Obregón (64 años) no quiso perderse la fiesta que organizó su hijo, Álex Lequio (27), con su empresa Polar Marketing. La presentadora dio toda una lección de fuerza y valentía al hablar del tratamiento al que se está sometiendo su hijo, pues una pequeña recaída les ha llevado a luchar de nuevo contra el cáncer.

Pidiendo al año nuevo mucha energía, Ana no quiso entrar a valorar los últimos dardos que le lanzó Antonia Dell' Atte (59) en su paso por MasterChef Celebrity.

¡Qué bonita esta iniciativa!

Ha sido mi hijo con su empresa. Él es súper fan de los animales.

¿Con muchas de que Álex reapareciera no?

Sí, después de tanto tiempo en el hospital ya tenía ganas de hacer cosas normales, nosotros estamos para arriba, ese es el ejemplo que está dando mi hijo y que está ayudando a tantas personas.

¿Es difícil su papel verdad?

Cualquier madre saca fuerzas de todos lados, Aless me da mucho ejemplo, lo lleva con mucho humor. El otro día íbamos en el ascensor y me salta: "Mamá, esto de la quimio es muy bueno así no me tengo que quitar los pelos de la nariz".

Su apoyo es fundamental.

Me llaman mama biónica.

¿Cómo ha sido su encuentro con Antonia?

Pensé que se había acabado ya Masterchef, estoy en otra batalla, yo por mi parte siempre abrazo a todo el mundo.

Aless dice que se llevan muy bien.

Yo por mi parte desde siempre.

El esperado reencuentro entre Ana Obregón y Antonia Dell'Atte se produjo en 'MasterChef Celebrity' esta semana.

Pero ella lanzó algunas pullitas...

Ya, pero quien lanza las pullas es la que queda mal, yo siempre voy a quedar como una señora porque jamás contestare.

¿De dónde saca tantas fuerzas?

Las saco.

¿Qué le pide al 2020?

Nos queda poco de tratamiento, al 2020 le pido volver a vivir.

¿Cómo están sus padres?

Mi padre va hacer 94 años ya, le ocultamos algunas cosas para que puedan vivir estos años mejor, pero hasta que no acabe esto yo no existo.

Esperábamos que viniese Alessandro.

No, pero el padre está genial, nos está apoyando y está viniendo al hospital.

