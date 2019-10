Ana Obregón, ¡vuelve ya a MasterChef Celebrity! Las razones por las que debe ser repescada

Son muchas las voces que aseguran que Ana Obregón (64 años) volverá a MasterChef Celebrity como repescada. ¡Y que será este miércoles! Estén atentos. Me informo. "Que costó muy cara y tienen que sacarle rentabilidad", me secretea alguien cercano a la productora del programa. Pero, ¿vuelve?, azuzo. "Estate atento", se me dice, escuetamente. Lo cierto es que, pensándolo bien, su paso por los fogones de TVE fue un suspiro y no es ningún secreto que se vendió como el gran fichaje de la temporada. Vamos, que me juego el cuello -y cualquier otra extremidad a su gusto- a que en breve la veremos de nuevo en TVE. Se lo merece y hace mucha falta Ana Obregón en el programa.

Porque se está perdiendo frescura y bonhomía en el concurso; porque el espacio está derivando en una agresividad y en un mal rollo que no me gustan un pelo. Obregón es necesaria. Debe volver porque Tamara Falcó (37) está muy sola como pija en ese reino de la ordinariez; debe volver porque se está perdiendo la chispa y la alegría sin Los Chunguitos, los únicos que movían el cotarro a golpe de disparate; debe volver porque no solo dará juego con sus obregonadas y desbarres, sino también porque tiene que plantarles cara a Yolanda Ramos (51) y a Vicky Martín Berrocal (46), que la arrastraron y humillaron; debe volver porque ella y Boris Izaguirre (54) tienen mucha química y prometen imprimirle vigor al programa. Juntos, forman una dupla de lo más variopinta.

Ana Obregón junto a Pepe Rodríguez el día en que fue expulsada. TVE

Sabido es que Ana Obregón no sabe cocinar, que, como Falcó, ha contado toda su vida con un despliegue de servicio doméstico, pero, seamos francos, García Obregón no fue contratada para cocinar. Ella está para dar espectáculo y para eso se la contrató. Lo que pasa es que los jefes son muy listos y la mandaron a casa por aquello de dosificarla para que el público no acabara harto de ella. La expulsaron y ya es el momento de rescatarla de nuevo.

Hace unos días, su archienemiga Antonia Dell'Atte (59) profetizó que se la repescaría, que Ana se lo merece, y les mandaba la petición a los jefes. El caso es que, puestos a ser pejigueros, si ustedes analizan con lupa uno de los vídeos promocionales que se montaron para cebar el programa antes del estreno, se ve cómo, al final del mismo, se simula un momento tenso entre Dell'Atte -que va a de visita, presumiblemente- y Ana Obregón. Se desconoce si la intención del programa era la de despistar o directamente cebar, pero la repesca de Anita es una comidilla muy extendida ya entre los mentideros de la prensa del corazón.

¡Y en las redes! Twitter pía y pía. Hay quien dice que esta semana se producirá otra repesca y que será Obregón quien vuelva a arramblar con su personalidad y el ruido pomposo que siempre la acompaña. Ay, qué nervios. Ya puede estar tranquilo mi informante que no voy a traicionarlo: ¡no lo dices tú, amigo, sino las redes! Podemos confirmar, señores: Ana Obregón será la repescada. Y ya puestos, puede que hasta gane... Ah, no, que ese puesto está ya cogido y la ganadora será.... Shhh, ¡top secret, que me cortan la lengua!

¿Son conscientes de que el único reencuentro y regreso que quiere la audiencia es el de Ana Obregón y que se encuentre con Antonia Dell’Atte? #MCCelebrity — Juanka Rodríguez (@juank5607) October 9, 2019

Que pienso yo... ¿Por qué están llamando a concursantes de otras ediciones y no han repescado a Ana Obregón, que era de esta? #MCCelebrity — Miranda Gómez (@MirandaGmez1) October 9, 2019

QUE LA SEMANA QUE VIENE ES LA REPESCA Y VUELVE ANA OBREGÓN 😍😍😍



¡YAAAAS! Lo que nos merecemos 👏🏼❤️ @anitaobregon 👑😘 #MCCelebrity — Miranda Gómez (@MirandaGmez1) October 16, 2019

Ay la repesca es la próxima semana. Ojalá sea Ana Obregón, porque merecemos reencuentro con Antonia y porque a Vicky le debe encantar que vuelva.#MCCelebrity pic.twitter.com/eapHTOnUUp — Abril (@Con_sus_gafitas) October 16, 2019

Pues yo creo que la repescada la semana que viene será Ana Obregón... Guardad tweet 😉 #MCCelebrity — Miranda Gómez (@MirandaGmez1) October 16, 2019

La próxima semana en #MCCelebrity la repescada será Ana Obregón. — SpainNews (@SpainNews3) October 17, 2019

