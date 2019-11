Darek, sobre Álex Lequio: "Me da mucha pena por él porque es un chaval fantástico"

En unos meses, Dariusz Miroslaw Dabrowski, conocido popularmente como Darek (39), cumplirá 40 lustrosos años. "No hago nada especial para cuidarme. ¡Vamos, es algo que ya tengo metido dentro de mí!. Como sano y hago deporte, pero no soy bueno en ninguno", ha asegurado entre risas la expareja de Ana Obregón (64) y Susana Uribarri (53).

El polaco ha acudido a la XV edición de la cena solidaria de la ONG sin ánimo de lucro Esport Solidari Internacional (ESI), que ayuda a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social a través del deporte. Darek ha vuelto a recordar a Ana Obregón, que en los últimos meses no está pasando por un buen momento a raíz de la enfermedad de su hijo, Álex Lequio (59), y de su madre, Ana María (93).

Josep Maldonado, presidente de la fundación Esports Solidari, y Darek.

¿Qué significa esta gala para usted?

Es la primera vez que vengo, pero me han hablado mucho de ella. Aportar un granito de arena siempre va bien.

¿Cómo está viviendo la enfermedad de Álex Lecquio?

Me da mucha pena por él, porque es un chaval fantástico. En este tipo de cosas hay que ser prudente, sobre todo por su madre, que está sufriendo. Pero bueno, yo no puedo hacer nada. Esperemos que se recupere pronto.

Por cierto, ¿ha visto a Ana en Masterchef?

No. No suelo ver la tele. Y bueno, Ana me da un poco igual.

¿Se le daba bien la cocina mientras estuvieron juntos?

No tenía ni idea de cocinar. Pero daba igual, tenía servicio en casa que se ocupaba de eso.

Darek ha asegurado que no ha visto a Ana Obregón en 'Masterchef'.

¿Y a usted se le dan bien los fogones?

(Risas) Soy un hombre perfecto. Aunque no sepa mucho, sé hacer algunas cosas. Desde pequeño tuve que buscarme la vida solo y tenía que comer. Y encima, era muy especial con los platos.

¿Qué recuerdos guarda de su paso por Gran Hermano VIP 6?

Bueno, fue una experiencia muy simpática, pero es un mundo que no va conmigo. Ahí se queda. Soy una persona muy pacífica, no me gustan las peleas ni discutir, y por desgracia la gente va allí a eso.

¿Volvería a participar?

No. Estoy en otra onda.

¿Iría a Masterchef?

¿Ves? Ese programa va más conmigo.

¿A qué se dedica actualmente?

Sigo con temas inmobiliarios y con varios negocios en Polonia. Estoy bastante contento.Tengo casa en Madrid y en Varsovia, y viajo bastante.

[Más información: El alto tren de vida de Darek, el exnovio de Ana Obregón, antes de 'GH VIP': ¿de dónde saca el dinero?]