La esposa de Santiago Abascal (Vox) denuncia amenazas: "Ojalá te violen a ti y a tus hijos"

Lidia Bedmann (34 años), esposa de Santiago Abascal (43), ha denunciado a través de sus redes sociales que recibe multitud de amenazas y mensajes denigrantes. La influencer ha hecho públicos estos comentarios, y ha pedido "educación y respeto" para ella y para su familia.

"Ojalá te violen, ojalá violen a tus hijos, puta, guarra, gora ETA..." estos son algunos de los mensajes que he recibido. Gracias a Dios he recibido cientos de mensajes muy bonitos de gente educada, algunos de los cuales no son votantes de mi marido pero estaban con los pelos de punta por ese odio hacia mi familia.

La educación y el respeto es algo que algunos nunca aprendieron, ni son capaces de aprender. ¿Cómo llamamos a este linchamiento? ¿Violencia feminista? Porque la gran mayoría que me insulta con ese odio son mujeres.

Se les llena la boca de tolerancia, respeto y libertad, y actúan como energúmenos llenos de bilis y odio. Me llaman facha, dibujan monstruos y los únicos que desean monstruosidades son ellos, incluso para los niños.

Llevo trabajando desde los 16 años. Yo sí sé lo que es que se me excluya de contratos profesionales por ser “mujer de” y no Lidia Bedman. Pero esto no es machista, ¿verdad?

Tengo suerte de tener amigos allá donde voy, de mi colegio, instituto, universidad y de mis dos másters, del trabajo, de Instagram... Todos votan de todos los colores. Son respetuosos y muchísimos ayer me felicitaron públicamente en mi foto. Tuve que decirles que no lo hicieran puesto que les iban a linchar, y por desgracia así fue lo que sucedió.

Hablan de libertad pero sólo contemplan la suya. Hablan de tolerancia pero tratan de destruir al que piensa diferente. Hablan de feminismo pero atacan a una mujer y a sus hijos porque no les gusta lo que dice su marido.

Tras realizar esta publicación, la esposa del líder de Vox ha recibido multitud de mensajes y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes condenan este tipo de actitudes. "Un abrazo muy grande" o "Lidia, te mando todo mi apoyo. No por ser 'la mujer de', sino porque ser humano que eres, te mereces ser respetado como el resto", son algunos de los mensajes que se puede leer.

Lidia Bedman y Santiago Abascal, que mantienen una relación desde hace cuatro años, contrajeron matrimonio en junio de 2018 en una emotiva ceremonia en una iglesia en Alicante para la celebración de la misa, con una fiesta posterior en una finca cercana. La pareja tiene dos hijos en común, que se sumaron a los dos pequeños de 15 y 13 años que el líder de Vox tiene de una relación anterior.

