La 'venganza' de Risto Mejide en 'Got Talent': pase de oro a la peor actuación de la noche

En la gala de este lunes de Got Talent España ha llegado uno de los momentos más esperados por la audiencia: el pase de oro de Risto Mejide (44 años). Todo el mundo se preguntaba si finalmente el exigente miembro del jurado otorgaría a alguien el privilegio de pasar a semifinales o dejaría desierto ese premio.

Pese a que se hizo esperar, Risto acabó pulsando el botón dorado casi al final de la gala, pero su elección dejó estupefactos a sus compañeros de mesa y a todo el público presente.

Todo comenzaba cuando el cantante David García pisaba el escenario dispuesto a hacer historia y cumplir su sueño: "Que decenas de miles de personas coreen mis canciones", confesaba antes de comenzar con su número. Tras una eterna 'intro' sinfónica producida por él mismo, al fin comenzaba a cantar, pero ni su voz ni la letra convencieron al jurado.

David García se ha llevado el último pase de oro de 'Got Talent'. Mediaset

Edurne (33) era la primera en pulsar el botón rojo para detener la actuación. Tras ella, Dani Martínez (36) hacía lo propio pese a su predilección por los artistas 'frikis', pero además de su botón, pulsaba también el de Paz Padilla (50) y Risto Mejide, una decisión que desencadenaría el surrealista final.

Risto animaba a su compañero a ser sincero "por una vez", pero Martínez volvía a tirar de humor para evitar dar una valoración negativa: "He parado la actuación para decirte que ¡eres mi hermano, 'Davicín'!", expresaba antes de invitarle a volver la temporada que viene: "No lo dejes nunca, te quiero ver en Got Talent 6".

Dani Martínez detuvo la actuación, pero después evitaba criticarla. Mediaset

La ironía y la falta de claridad de Dani Martínez irritaba a Risto Mejide, que se levantaba para sembrar el pánico con una pregunta: "¿Tú quieres verle en semifinales?". Ante el presagio de lo que se avecinaba, Edurne ponía, como siempre, la nota de cordura: "Risto, se nos está yendo de las manos". Pero el publicista hacía caso omiso y remataba su venganza pulsando el botón dorado, por lo que David García tiene su plaza asegurada en las semifinales.

La decisión de Risto ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del formato se posicionan mayoritariamente contra los miembros del jurado por no tomarse en serio el programa.

De verguenza que se lo tomen a cachondeo — manuel (@manuelfley) November 12, 2019

O sea, Risto es el primero en quejarse de este tipo de actuaciones y le da al botón dorado A VER NO PUEDO pero si hasta la cara del pavo era un cuadro #GotTalentGala9 — no (@xtzxart) November 12, 2019

El pase de oro de Risto demuestra que le importa más el quedar bien de su personaje televisivo que el programa.



Pues ok.#GotTalentGala9 — 𝓒𝓱𝓮𝔂𝓮𝓷𝓷𝓮 (@CheyenneIndia) November 12, 2019

Polémicas aparte, el pase de oro de Risto ha sido el último de este Got Talent 5 en una gala que ha vuelto ha liderar el prime time del lunes con un espectacular 21,7% de cuota de pantalla y 2,4 millones de espectadores.

