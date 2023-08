Isabel Rábago denuncia insultos y amenazas en redes tras su crítica a Amaral: "Es el precio que hay que pagar"

El gesto de Eva Amaral de mostrar los pechos en su concierto dentro del Festival Sonorama de la Ribera de Aranda de Duero (Burgos) sigue trayendo consecuencias. Tras mostrarse crítica con esa actitud, Isabel Rábago ha mostrado las amenazas e insultos que está recibiendo en las redes. La colaboradora, quien ha cargado duramente contra la actitud de la cantante zaragozana, se defiende y asegura que no le harán "callar".

Este pasado 12 de agosto, Amaral, quien es también líder y vocalista del grupo del mismo nombre, se quedó a pecho descubierto para apoyar el derecho de las mujeres a mostrar su desnudez. “Esto es por Rocío [Sanz], por Rigoberta [Bandini], por Zahara, por Miren [de la banda Tulsa], por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. De nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza”, decía justo antes de quitarse la camiseta roja y mostrar sin pudor su busto.

Isabel Rábago ha sido una de las pocas figuras públicas que no ha defendido el gesto de la cantante. Durante su intervención en El programa del verano, la exresponsable de Comunicación y Medios del PP de la Comunidad de Madrid cargó duramente contra la artista. "¿Qué derechos hemos ganado las mujeres con que ella enseñe las tetas? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, nada más. Si fuese una cuestión de reivindicar, yo hubiera echado en falta que mujeres con una imagen pública, como ella, se hubiesen sacado los pechos ante tantas cosas que hemos vivido en los últimos tiempos", expresaba.

""Como, por ejemplo, cuando les molestaba que las azafatas llevaran minifalda, que las chicas salieran sexis en determinadas campañas de publicidad o cuando salieron más de 1000 violadores a las calles, ¿dónde estaban entonces las tetas? ¡Menuda chorrada!", proseguía.

La periodista y colaboradora, además, buscaba recalcar que en España no hay censura y que no es algo extraño para la sociedad ver el pecho femenino. "Este debate y esta controversia vienen por el uso que se hace de las tetas. ¡En España no nos asustan las tetas, si eso ya lo hizo Susana Estrada nada más salir de la dictadura! ¡Pero qué vienen a enseñarnos!", compartía.

De hecho, Rábago asociaba el alegato de la artista zaragozana con una estratégica campaña de marketing. "De verdad, que si lo hace por marketing, yo la aplaudo porque es maravilloso. Pero de verdad, esos rotulitos del 'no pasarán' y la censura... ¡Por Dios bendito, que vivimos en una democracia desde hace muchos años! ¿En qué España viven?", zanjaba.

"Lo que intentan es hacernos callar y hacen mucho ruido"

Unos comentarios que se han vuelto virales y que han provocado que la comunicadora gallega esté recibiendo graves insultos y amenazas en la red. Rábago ha compartido uno de estas descalificaciones en una historia de Instagram, en la que defendía su derecho a la libertad de expresión.

"Isabel Rábago es otra asquerosa pija cortesana del Opus Dei que es la imagen perfecta de la prostitución televisiva, pues es una inútil que sólo sirve para calentar la vista y las partes bajas a los asquerosos machistas y fascistas que la ven en televisión", se podía leer en el insulto. La de Ferrol ha argumentado que "sólo ha mostrado un mensaje" porque era "el único que estaba bien escrito".

"Dice barbaridades, pero está correctamente escrito, cosa que agradezco también, la buena escritura. Ese era el más fino. No pasada nada, sin drama alguno. Estoy muy acostumbrada, lo que intentan es hacernos callar y hacen mucho ruido. Estoy convencida de que somos muchísimos más y somos más fuertes", compartía en un post de Instagram.

"Este es el precio que hay que pagar por salir en televisión; por ser, sobre todo, libre, por no seguir el rebaño y por tener criterio propio. Les molesta todo aquello que no sigan sus directrices, sus órdenes y sus ideologías", añadía.

