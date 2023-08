Isabel Rábago carga duramente contra Amaral: "¿Qué derechos hemos ganado por enseñar las tetas?"

Aunque el gesto de Eva Amaral de mostrar los pechos ha sido ampliamente aplaudido por el público y la opinión pública, este no ha gustado a todo el mundo. Convertido en uno de los temas más comentados de este pasado fin de semana, se ha comentado también en El programa del verano, donde Isabel Rábago ha cargado duramente contra la cantante zaragozana, considerando su gesto como una campaña de marketing.

Este pasado sábado 12 de agosto, Eva Amaral, líder y vocalista del grupo Amaral, revolucionó al público asistente al Festival Sonorama de la Ribera, situado en Aranda de Duero, en la localidad castellano-leonesa de Burgos. Justo antes de cantar su tema Revolución, la zaragozana realizó un comprometido alegato al derecho de las mujeres a mostrar su desnudez y lo hizo mostrando sus dos pechos.

Antes de quedarse con el torso desnudo, Amaral lanzaba un alegato en el que defendía a otras cantantes que han mostrado sus pechos. “Esto es por Rocío [Sanz], por Rigoberta [Bandini], por Zahara, por Miren [de la banda Tulsa], por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. De nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza”, decía justo antes de quitarse la camiseta roja y mostrar sin pudor su busto.

La artista aragonesa aprovechó para convertir la primera parte de Revolución en un alegato sobre el derecho de las mujeres a mostrar sin complejos su desnudez. “Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución”, decía en voz alta antes de continuar con la canción, provocando que el público presente le vitorease por el gesto.

A pesar de encontrar el apoyo de varias figuras de Telecinco, como el caso de Nuria Marín en Socialité; no le ha gustado el gesto a todo el mundo. Entre los comentarios negativos, ha estado el de Isabel Rábago. La periodista gallega se ha mostrado especialmente crítica con el gesto de Amaral, reprobándolo en la mesa del magacín matinal.

Isabel Rábago en 'El programa del verano'.

El enfado de Isabel Rábago

"¿Qué derechos hemos ganado las mujeres con que ella enseñe las tetas? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, nada más. Si fuese una cuestión de reivindicar, yo hubiera echado en falta que mujeres con una imagen pública, como ella, se hubiesen sacado los pechos ante tantas cosas que hemos vivido en los últimos tiempos", manifestaba Rábago.

"Como, por ejemplo, cuando les molestaba que las azafatas llevaran minifalda, que las chicas salieran sexis en determinadas campañas de publicidad o cuando salieron más de 1000 violadores a las calles, ¿dónde estaban entonces las tetas? ¡Menuda chorrada!", proseguía.

Pepe del Real, presente en la mesa, intentó rebatirle para darle contexto a su gesto. "Ella venía a reivindicar lo que pasó en la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ en Murcia con Rocío [Sanz]", intentaba hacerle entender. Rábago le cortó secamente. "Sí, con un señor que ya ha sido castigado por ello. Un caso aislado. ¿Y eso de no pasarán? No pasarán, ¿quién?", exclamaba, llevando su comentario al terreno político.

Del Real no fue el único que se mostró en desacuerdo con Rábago. Marisa Martín-Blázquez le rebatió, recordándole que el busto femenino no debería estar constantemente sexualizado. "Esto creo que venía, además del apoyo a otras artistas, al derecho que tienen las mujeres a que sus pechos no se sexualicen, como no lo están los de los hombres", argumentaba.

"En Instagram pueden salir torsos masculinos, pero no los femeninos. Y, si me remito a la cultura clásica, me voy a la Antigua Grecia cuando se esculpían los torsos de las mujeres. ¿Vamos ahora a taparlos? ¿A censurar las pinturas renacentistas?", continuaba.

Rábago no daba por buenos los argumentos de Martín-Blázquez. "¡Que no va de esto!", exclamó dos veces. El nivel de intensidad de la discusión subía de volumen, lo que provocó que Beatriz Archidona tuviese que intervenir, llamando a la calma para poder continuar el debate. Eso sí, la presentadora lanzó una hipótesis que vio lógica Rábago, la de la publicidad. "Se ha hablado también de que Amaral llevaban un tiempo retirados y esto les sitúa de nuevo en la palestra", sugirió.

'El programa del verano'.

"¡En España, no nos asustan las tetas!"

"Si lo ha hecho por marketing, yo le aplaudo. Ahora, no me vendas el discursito absurdo, porque en España no hay censura. ¡No hay censura!", opinaba Rábago, algo que fue rápidamente rebatido por Del Real, recordando lo sucedido recientemente con la cultura y la llegada de Vox a ciertos ayuntamientos. "En los últimos meses estamos viendo que sí hay censura en numerosas obras de teatro", defendió el colaborador, quien citó algunos ejemplos cuando Rábago le instó a hacerlo. "Sin ir más lejos, la última obra clásica que interpretaba Ana Belén", añadía.

"Venga, vamos a repetir los mantras ¡Venga, a repetir mantras y más mantras!", le respondió la antigua responsable de Comunicación y Medios del PP de la Comunidad de Madrid. "Este debate y esta controversia vienen por el uso que se hace de las tetas. ¡En España no nos asustan las tetas, si eso ya lo hizo Susana Estrada nada más salir de la dictadura! ¡Pero qué vienen a enseñarnos!", comenzó a decir en su conclusión del tema.

"Es que, de verdad, es el uso absurdo que hacen de esto. De verdad, que si lo hace por marketing, yo la aplaudo porque es maravilloso. Pero de verdad, esos rotulitos del 'no pasarán' y la censura... ¡Por Dios bendito, que vivimos en una democracia desde hace muchos años! ¿En qué España viven?", zanjaba.

