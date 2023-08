Alejandra Rubio, la inesperada portavoz del entorno de Daniel Sancho en programas de Telecinco

El caso de Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho que ha confeso haber descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta estando ambos de viaje en Tailandia, está generando numerosas horas de televisión en todas las cadenas. Un terrible suceso sobre el que están opinando y aportando datos numerosos periodistas, abogados y expertos de todo tipo, pero también otros perfiles televisivos que, en principio, no encajarían en un suceso de este tipo. Y tal es el caso de Alejandra Rubio.

En las últimas jornadas, la hija de Terelu Campos se ha convertido en una curiosa fuente de información en los programas de Telecinco, aportando datos del entorno del chef detenido. Tal como explicó en Fiesta el pasado domingo, ella no conoce a Daniel Sancho, pero sí a sus amigos, y por ello está aportando todo aquello que está en su mano.

“Lo que sé es que ayer uno de sus mejores amigos que es como su hermano recibió una llamada antes de que Daniel Sancho fuera trasladado y pudo despedirse de él”, afirmaba sin ir más lejos esta tarde la influencer en Así es la vida, el magacín de Telecinco que presentan Sandra Barneda y César Muñoz. A lo largo de la emisión, Barneda destacó en varias ocasiones que Rubio es amiga del círculo íntimo de Sancho.

[Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, rompe su silencio en Cuatro: "Hacéis una película sin saber nada"]

“Edwin tenía bastante dinero manejaba dinero, y con Dani tenía una relación de amistad donde le invitaba a cenar, de viaje. Sus amigos me aseguran que nunca les contó que tenían una relación sentimental entre ellos”, afirmaba también Rubio, detallando que ambos estuvieron en Baleares, en concreto, en Formentera. “Según me dice su entorno también estaba Edwin allí”, declaraba Rubio, que insistía en que “era una relación de amistad”. Cuando, más adelante, se expuso por qué Daniel nunca fue a la policía si se sentía acosado, la nieta de María Teresa Campos opinó que “faltan muchos datos”, pero que los amigos de Sancho “sabían que hacía viajes con él y que era una relación, pues bueno, de amistad”.

En las redes sociales, los seguidores del formato comentan con cierta incredulidad que en un caso de estas características Así es la vida apueste por perfiles como el de Alejandra Rubio y Suso Álvarez para comentar lo que ha pasado en Tailandia.

El trabajo informativo de Alejandra tampoco está gustando a otros rostros televisivos como Miguel Frigenti, quien fuese colaborador de Sálvame. Miguel dio una información en su cuenta de TikTok el domingo, aseguraba que se había puesto en contacto con amigos del hijo de Rodolfo Sancho. “Daniel se habría hecho con un teléfono para ponerse en contacto con sus amigos y con una chica con la que mantenía una relación, una chica llamada Paula. En esta llamada, Daniel habría confesado este crimen. La versión que da a sus amigos y a su novia Paula es que mata al cirujano mediante dos puñetazos. Esta fuente cercana a Daniel cuenta que Edwin Arrieta, la víctima, habría invertido dinero en algunos de los negocios de Daniel”, explicó el que fuese concursante de Secret Story: La casa de los secretos.

Horas más tarde, Alejandra Rubio contaba en Fiesta prácticamente lo mismo, y aclaraba que lo que la información estaba ofreciendo “la ha dado un compañero en un medio hace un rato”, sin aclarar de quién se trataba ni el medio.

La omisión no ha gustado nada al periodista, quien se despachó contra Alejandra en Twitter, aunque también, sin mencionarla. “Es muy feo y muy poco profesional apropiarse de las exclusivas de un periodista y hacer creer que esa información la tienes por pertenecer a un círculo de amigos al que nunca has pertenecido. Todo por evitar nombrar la fuente. Algo que sería impensable, salvo cuando se lleva a cabo por intrusistas de la profesión, que no conocen los mínimos de la ética en el gremio”, escribía en un aparente tono de enfado, si bien, acabó borrando el mensaje más tarde.

