Ultimátum del Gobierno al PP: si no renueva el CGPJ antes del 10 de junio, lo hará por su cuenta

Al Gobierno se le acaba la paciencia para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto al PP y lanza un ultimátum. Si los de Alberto Núñez Feijóo no aceptan un acuerdo con el PSOE antes de que acabe el mandato de la Comisión Europea (10 de junio), el Ejecutivo emprenderá la renovación sin contar con los votos de los populares.

"Cuando termine el mandato de la Comisión Europea, en junio, tendremos que plantear una solución", explican fuentes del Gobierno. "Si no se llega a un acuerdo antes, no se llegará a un acuerdo durante la legislatura. ¿Y entonces qué hacemos?", añaden.

El próximo 9 de junio se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo y, a partir del día siguiente, comenzarán las negociaciones para los distintos nombramientos en el Ejecutivo comunitario. Es decir, que las personas que desde Bruselas han intervenido en la mediación entre el PP y PSOE ya no estarán y la Comisión Europea pasará a una nueva página.

En el Gobierno interpretan que el 9-N es la fecha tope para llegar a un acuerdo de la mano de la UE. Aseguran que si el PP no ha cedido para entonces, a pesar de que fueron los propios populares quienes propusieron que interviniera la Comisión, ya no habrá acuerdo.

Aunque todavía no hay ninguna medida concreta pensada para renovar el CGPJ, las fuentes reconocen que la opción que más enteros gana es la de rebajar las mayorías parlamentarias para renovar a los vocales del CGPJ. Esto implicaría pasar de una mayoría cualificada a una mayoría absoluta (más pequeña) en segunda vuelta. Sin embargo, no sería una situación ante la que la UE parece que pudiera cerrar los ojos.

En el Gobierno, sin embargo, creen que Bruselas puede acabar "avalando" que sea el PSOE quien salga adelante con la reforma sin contar con el PP. Aseguran que desde que la Comisión está mediando entre ambas formaciones, ellos se han mostrado absolutamente "dispuestos", mientras que el PP ha ido "concatenando excusas".

"Europa también ve que, con lo que ha hecho el PP hasta ahora, si no se llega a un acuerdo antes de que caduque el mandato de la comisión, no lo va a hacer durante la legislatura", aseguran las fuentes. "Ha sido un poco evidente que nosotros estábamos por la labor y ellos no", añaden.

La fórmula

Sánchez ya ha deslizado hasta en tres ocasiones que podría plantearse rebajar las mayorías para nombrar a los vocales del CGPJ. Lo ha hecho en las tres entrevistas que ha concedido desde que volvió de su autoproclamado "periodo de reflexión", que culminó la semana pasada, decidiendo que seguiría al frente del Gobierno.

Esto es algo que podrían aceptar sus socios en el Congreso. De hecho, algunos ya se han movido en ese sentido. Sin embargo, el PSOE -junto con Unidas Podemos- ya propuso una medida parecida en 2021 para establecer que, si tras una primera votación con requisito de tres quintos del Congreso no salía adelante, bastara con mayoría absoluta en una segunda votación.

Pero el Gobierno acabó renunciando a esa idea tras los recelos de Bruselas, porque iba en contra de la independencia judicial. El Ejecutivo también se ha llegado a plantear quitar o limitar al Senado las competencias para nombrar a los vocales, pero no se ha materializado en nada.

En esta ocasión, las fuentes del Ejecutivo señalan que Bruselas podría tener una opinión distinta sobre la rebaja de mayorías al ver que el bloqueo persiste. Además, señalan que aunque no se haga "de la mano" de Bruselas, sí se tendrá en cuenta la opinión comunitaria y, sobre todo, el reglamento europeo, para buscar una forma unilateral que permita la reforma.

El CGPJ lleva casi cinco años y medio con el mandato prorrogado, "caducado" según las fuentes gubernamentales. Fue Alberto Núñez Feijóo quien, en su reunión de diciembre con Pedro Sánchez, le propuso abordar la renovación con la mediación de la Comisión Europea; Sánchez aceptó y Bruselas también, poniendo al frente de las negociaciones al comisario de Justicia, Didier Reynders.

Sin embargo, las reuniones se han ido sucediendo sin llegar a ninguna conclusión. La primera fecha tope que estableció Bruselas fue el pasado mes de marzo, pero el intenso ciclo electoral que se ha vivido en España desde entonces ha entorpecido las sucesivas prórrogas que las partes se han dado para seguir reuniéndose.