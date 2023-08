Nacho Abad ceba el especial de 'Código 10' sobre Daniel Sancho: "Arrieta le amenazó con matar a sus padres"

Nacho Abad ofrecerá nuevas revelaciones sobre el caso de Daniel Sancho en un especial de Código 10 este martes 8 de agosto a las 22:50 horas en Cuatro. El periodista ha dado un breve avance esta tarde en Todo es mentira, dado que ha "tenido acceso a parte de la instrucción". Novedades que provocarán nuevas preguntas sobre el caso. "Hemos conocido detalles directos de la causa, incluso de datos que tendría ahora mismo el juez instructor", adelantaba.

El periodista ya había adelantado parte de este avance en En boca de todos, en el que está ejerciendo de presentador sustituto de Diego Losada. El caso ha vuelto a abordarse en el programa presentado por Marta Flich, donde Abad ha anunciado que Código 10 ha hablado con la hermana de la víctima, Darlin Arrieta, quien ha negado que haya habido un chantaje sexual. Por otro lado, Abada reitera que el hijo de Rodolfo Sancho ha hablado del presunto chantaje en su declaración.

"Ella habla con Daniel en el momento en el que denuncia la desaparición. La familia [de Edwin Arrieta] ha pedido que [Daniel Sancho] cumpla entera la condena en Tailandia. Tenemos datos reveladores desconocidos hasta ahora", le señalaba Abad a Flich. "Vamos a hablar con la última persona que habló con Edwin y quien nos revela que éste quería venir a España a instalarse como cirujano plástico de personas famosas", prosigue.

[Habla el abogado de Daniel Sancho tras su ingreso en prisión por asesinato: "Está relajado, él sabe lo que hizo"]

"Vamos a hablar con un compañero de estudios, quien nos dice básicamente (y a mí me ha dejado alucinado): 'a mí no me extraña que lo haya hecho'. Hoy vais a saber por qué no le extraña, pero yo me quedé muy impactado al ver el vídeo. Por último, a ver cómo os lo digo. Hemos tenido acceso a parte de la instrucción y en ese fragmento se revela, por ejemplo, que según Daniel, Edwin Arrieta le amenazó con matar a sus dos padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, a través de la mafia colombiana", concluía.

Un adelanto que ha causado revuelo en el plató y que hizo que rápidamente Flich pasase a otro de los temas de actualidad de la tarde. El programa de crónica negra presentado por Nacho Abad y David Alemán intentará encontrar respuestas a un buen puñado de preguntas todavía sin resolver.

Un especial con un nutrido grupo de expertos

El programa de Producciones Mandarina se volcará con el caso al reunir un nutrido grupo de expertos que se encargarán de analizarlo desde todas las aristas. La psicóloga Ana Villarubia, el analista internacional Fernando Cocho, la abogada Bárbara Royo y el expolicía Carlos Segarra aportarán sus conocimientos con los que poder interpretar las claves, motivaciones y reacciones de los implicados.

Además, Código 10 realizará varias conexiones con Madrid, Colombia y Tailandia para dar paso a testimonios de personas relacionadas con el hijo del protagonista de Isabel, Már de plástico y El Ministerio del Tiempo y la víctima. La reportera Esther Yáñez estará en las puertas de la prisión donde permanece el principal sospechoso, mientras que Clara Murillo permanecerá junto a la familia del cirujano plástico, para aclarar que tipo de relación mantenían.

