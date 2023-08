Nacho Abad expulsa a un 'influencer' al decir que "le coma los h...": "Con tontos como tú no quiero hablar"

Este martes se ha vivido un bochornoso momento en En boca de todos, el programa que ahora presenta Nacho Abad en sustitución de Diego Losada. Todo se ha producido después de que el formato de Cuatro diera voz a Pol Sánchez, un influencer conocido como 'Palancuela' o el 'ladrón de Twitch'. Se trata de un joven de 22 años que pide a sus seguidores que le paguen por grabarse robando.

La situación ha sido grotesca desde el principio, cuando el programa ha recopilado su historial delictivo en un vídeo. El chaval ha entrado por videollamada y, lejos de sentir vergüenza por lo que hace, se ha mostrado orgulloso de sus actos, hasta el punto de reírse en varias ocasiones al ver sus fechorías. "No te engaño. Me produce bastante rechazo a lo que te dedicas. Básicamente, tú lo que haces es robar porque te lo piden y te pagan por ello", se arrancaba muy serio Abad.

"Me pagan mucho dinero", contestaba El Palancuela, a lo que el presentador, incrédulo, insistía: "¿Y si te pagasen por matar, también lo harías?" matarías?". "Robar está bien, matar está mal", respondía el invitado, para volver a insistir después Abad: "¿Y si voy yo a tu casa ahora mismo y te robo, te da igual?". Sin embargo, el 'influencer' seguía en su línea al defenderse diciendo que "no era lo mismo".

[Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, rompe su silencio en Cuatro: "Hacéis una película sin saber nada"]

"No quiero entrar en debates morales. Robar es un delito, y lo que tú haces es cometer delitos y, por tanto, eres un delincuente. ¿Eso lo sabes? ¿Te gusta serlo? Tienes un problema", continuaba diciendo Abad. "Me parece deleznable lo que haces, me parece fatal que robes, que te paguen por robar y, de verdad, me parece que eres una persona profundamente amoral".

"No, soy el mejor", espetaba de forma chulesca el entrevistado. La entrevista se ha descarrilado de forma definitiva cuando la abogada Paloma Zorrilla y el propio Abad le hacían hincapié en las siguientes cuestiones: "¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que has estado en el calabozo? ¿Tú sabes lo que es una cárcel?".

Nacho Abad corta la entrevista a Pol Sánchez, 'El Palancuela'.

Pol Sánchez ha perdido totalmente los papeles al dirigirse a cámara diciendo "me coméis los huevos todos a mí", una situación que ha recordado a la que vivió hace unos meses Ana Rosa Quintana en su programa. Inmediatamente, Nacho Abad ha cortado la entrevista pidiendo a su equipo que la cortaran de forma fulminante: "Mira, hasta luego, chico. Adiós. Yo con tontos como tú no quiero hablar. ¡Fuera! Quitádmelo de aquí, por Dios. ¡Ya está hombre!".

Sigue los temas que te interesan