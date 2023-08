La hermana de José Luis Perales habla del bulo de su muerte en ‘Espejo Público’: “Fue un susto corto”

Este lunes, corrió como la pólvora por los medios de comunicación el fallecimiento del cantante José Luis Perales, autor e intérpretes de temas como Un velero llamado libertad o ¿Y cómo es él?. Sin embargo, todo resultó ser falso, y el propio artista desmintió su muerte a través de un vídeo difundido por las redes sociales.

El tema no ha pasado por alto en los programas de televisión, y en concreto, en Espejo Público hoy han contado con la intervención telefónica de Ángela Perales, hermana de José Luis, para contar cómo vivió el caótico momento. Así, detalló que se encontraba en casa de una vecina, a la cual llamaron para comentarle la supuesta defunción. Esa persona, sin embargo, no se atrevió a contárselo a Ángela.

“Me fui de ahí porque mi vecina se me quedó mirando raro”, ha explicado Ángela que, de camino a su hogar, se encontró a otra vecina que le preguntó por el cantante. “Yo le dije que estaba de vacaciones y ella no paraba de insistir en que le había pasado algo, que se había puesto malo o algo, que lo había escuchado por ahí”, añadía.

A pesar de que la falsa noticia estaba circulando por todas partes, “nadie se atrevía a decirme nada. Allí, la gente se quedaba mirándome, pero nadie decía nada”, agregaba la invitada. A continuación se encontró con dos conocidos, que se dedican al mundo del periodismo, y le contaron la presunta aciaga noticia. Por suerte para ella, “fue un susto corto porque justo entonces me llamó mi hijo y lo desmintió”.

Al final, Ángela llamó a José Luis Perales, quien se encontraba en Londres junto a su familia, y fue desde la capital británica donde grabó el vídeo. Entonces el artista le explicó que “estaba todo bien”, pero que “fue un susto. Y menos mal que se quedó en eso”.

Esta tarde, en Así es la vida, también se ha tratado el caso, y han recordado cómo Miguel Bosé tuvo que dar una entrevista en televisión para desmentir que hubiese muerto por causa del virus del sida. Además, han emitido el vídeo de la vez que Toñi Moreno rompió a llorar en directo en Mujeres y hombres y viceversa al leer una noticia falsa sobre la muerte de María Teresa Campos. Arturo Pérez-Reverte, David Bisbal o Ana Torroja han sido otros de los famosos de cuyas falsas muertes han sido noticia en algún momento, tal como recogió César Muñoz.

