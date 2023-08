Dani Mateo recuerda su sketch sonándose los mocos en la bandera: “El arte tiene que provocar”

En octubre de 2018, Dani Mateo se sonaba los mocos con una bandera de España en uno de los chistes del programa, un día después de la lectura de la Constitución de la princesa Leonor. Una broma que muchos no entendieron y que terminó en polémica. laSexta decidió retirar al día siguiente el “sketch” de la web, El Gran Wyoming acabó pidiendo perdón, y el asunto acabó en los tribunales por “ultraje” a la bandera nacional, aunque la Fiscalía acabó archivando la causa.

Casi cinco años después, Dani Mateo ha recordado todo aquel revuelo.

Lo ha hecho en el pódcast Triunfitas con traumitas, que conducen las que fuesen concursantes de Operación Triunfo Samantha Gilabert y Chica Sobresalto (Maialen Gurbindo) en la plataforma Podimo. Para el de Zapeando, la polémica de entonces sería la misma en nuestros días “o más”, aludiendo a acontecimientos recientes como “un tío de León arrancando la bandera LGTBIQ+, para poner la bandera de España”. Y en ese sentido, Mateo opina que la bandera española, “utilizada así, no representa a todo el mundo y no debe utilizarse como arma arrojadiza”.

“Estábamos en un momento de las banderas en los balcones, en las pulseras… y era como la auténtica España frente a la España arcoíris. En ese momento esa bandera era la de unos españoles contra otros españoles y quisimos hacer la referencia de que es un trozo de tela, es un símbolo, pero es más importante el ser humano que hay debajo de la bandera. Los símbolos están bien, pero las personas están mejor y el objetivo del sketch era: ‘¿Os imagináis que llega alguien y se suena sin querer en una bandera?’”, exponía en el programa.

Su sketch no fue entendido de esta manera, y por ello mucha gente le atacó con mensajes, y también a gente de su entorno, como a sus padres, a los que insultaban por la calle. “Ahora lo reflexiono y pienso: no sé para qué salí a decir nada. Toda la gente que me atacó, ya me odiaba por salir en ese programa. Hacían ataques hacía mí, para la cadena, el programa y la ideología con la que trabajábamos”, asegura.

Las ampollas que levantó el sketch, sobre el que se pronunciaron de manera negativa incluso compañeros de profesión, le pasaron factura: perdió trabajos y acuerdos con anunciantes, y destaca cómo siguió confiando en él Vodafone con el programa Vodafone Yu, aunque “se cagaron por las amenazas, pero aguantaron”. “También hay que reconocer que trabajar en El Intermedio es un deporte de riesgo. Si te dedicas a bailar frente al toro, alguna vez te enviste, pero bueno”.

Sobre el archivo del caso, destaca cómo “el tribunal dijo: ‘El humor y la libertad de expresión son sagrados’, porque si no, llegamos a la censura y retrocedemos muchos años. Además, mi abogada me defendió de locos y dijo: ‘Más allá de la libertad de expresión, que tiene límites legales, hay una cosa que se llama libertad de creación’. Cuando tú haces arte y estás creando algo, ahí puedes hacer lo que quieras. El arte tiene que provocar para que la gente pueda reflexionar, no puedes coartarlo”, finalizaba Dani Mateo.

