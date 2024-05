De la cesión de imágenes al sueldo de los colaboradores de 'Ni que fuéramos Sálvame': "No lo hacemos por dinero"

Los creadores de Sálvame arrancan este miércoles, 15 de mayo, una nueva y loca aventura audiovisual que pretende recuperar el "entretenimiento que se ha quedado huérfano en la televisión en España". Adrián Madrid y Óscar Cornejo lanzan Canal Quickie y Ni que fuéramos Sálvame, una especie de tertulia al más puro estilo del streaming moderada por María Patiño.

Por ese set, ubicado en las instalaciones de Fabricantes Studio -están situadas a escasos metros de los estudios de Mediaset España en Fuencarral-, pasarán Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval. Se espera, además, que Kiko Hernández se "asome de alguna forma" en este formato que será "bastante más libre de lo que éramos antes", como asegura David Valldeperas, que ejercerá de director.

"No tenemos orden de ir a por nadie. Que quede muy claro", se apresura a decir la Esteban. Ni que fuéramos Sálvame se podrá seguir a través de YouTube, Twitch, canales FAST, alguna TDT regional y en la plataforma de canales gratuitos Tivify. A la espera de ver su rendimiento, el programa se emitirá de lunes a viernes con un horario de 16.00 a 19.00 hasta el 31 de julio, redifundir el contenido en Canal Quickie y en agosto y volver en septiembre.

"Existe un cierto prejuicio en el sector de que Sálvame lo consumía un público muy adulto, y los datos dicen lo contrario. Su mejor target era de 25 a 54 años, y los espectadores que menos veían el programa eran los extremos. De ahí que el programa siempre tuviera el mejor target comercial de la televisión", explica Cornejo ante el salto a este nuevo ecosistema digital, en el que la audiencia más senior, aquella que Sálvame le hacía compañía, se queden fuera de juego. "Más de medio Benidorm tiene puesto Canal Quickie", asegura Belén Esteban.

Lo cierto es que este nuevo Sálvame no tiene los grandes artificios que tenía el original. Ni mucho menos el mismo presupuesto que tenían en Telecinco. "No se ha reducido drásticamente, es otro modelo distinto de producción. No es comparable en ningún sentido", argumenta Cornejo agradeciendo la disposición de los colaboradores a ajustarse el cinturón económicamente hablando. "Han decidido sumarse a este proyecto porque confían en él, no por el dinero".

"Una inversión"

"No lo hacen gratis, pero lo que cobran están a años luz de lo que percibían antes", dice el productor arrojando luz a continuación sobre la viabilidad del proyecto. "No es rentable a corto plazo y veremos si lo es a medio plazo". La clave, según explica, es "volver a atraer a mucha gente" para que "marcas que siempre han apostado por Sálvame se unan y nos apoyen". "Es una inversión", asegura.

Quizás haya un componente de orgullo y amor propio de los tertulianos a resucitar el programa que tantas alegrías (o no) les dieron durante tantos años. "No tiene nada que ver lo que cobro y lo que cobrase antes", comenta Patiño, mientras que Lydia Lozano remarca que "no lo hacemos por dinero" y que no tardaron en dar el 'sí' cuando los productores les hablaron del proyecto.

¿En Antena 3 o Telecinco?

Al no emitirse bajo el paraguas de Telecinco, Ni que fuéramos Sálvame no sólo hablará de Supervivientes, sino que abren la puerta a comentar lo que sea noticiable en cualquier cadena. Patiño, además, avisa: "No se ha contado todo del caso de Daniel Sancho y de la detención de Antonio Tejado". En la tertulia tampoco faltarán temas de actualidad como la trama entre Carmen Borrego y su hijo.

Estas informaciones harán que Telecinco tenga que recurrir en algún momento a hacer uso de las imágenes de Canal Quickie, algo que no será problema para Fabricantes Studio, dispuesta a compartirlas. "Mediaset es un canal muy inteligente y si damos contenido, yo creo que lo tendrían que dar, pero nos tendrían que citar", sostiene Lydia.

Es también bastante probable que el 'universo Sálvame' salte a Antena 3, después de que Espejo Público se haya salvamizado de alguna forma con el fichaje de Gema López. "No le va a quedar más remedio que recoger mis noticias", asegura rotunda María Patiño.