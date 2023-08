Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, rompe su silencio en Cuatro: "Hacéis una película sin saber nada"

La noticia ha sacudido a toda España. El presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia a manos del español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, está monopolizando los programas de televisión desde este sábado, día en el que trascendieron los hechos en nuestro país.

Antes de ingresar en la cárcel de Koh Samui, en el sur del país, el cocinero hablaba con la periodista Patricia López para El programa del verano. "La Policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien. Mañana [hoy] sí que voy a la cárcel", aseguraba mediante una conversación telefónica realizada este domingo.

Además del programa matinal de Telecinco, En boca de todos también se ha desmarcado contactando con Silvia Bronchalo, la madre del protagonista de esta truculenta historia. Eso sí, la actriz no ha roto su silencio de forma directa con el formato, sino que ha sido una reportera quien ha intercambiado unos mensajes, antes de saberse que el juez decretara prisión provisional para su hijo.

La periodista Leticia Santos ha detallado brevemente a los espectadores cómo se ha desarrollado la conversación. "Ha sido escueta, algo totalmente normal. Tiene que ser, me imagino, uno de los momentos más difíciles para una madre. Entonces, quizá sea un poco pronto", ha dicho para luego transmitir su mensaje de forma textual.

"Lo que sí ha querido decirnos, y voy a leer literalmente para no faltar a la verdad, es que estamos haciendo una película de todo esto sin saber nada", ha asegurado la reportera a Nacho Abad, que este mes se encuentra sustituyendo a Diego Losada. La periodista, por último, no ha querido desaprovechar la oportunidad contestando a la madre de Daniel Sancho e invitarla a su programa.

"Lo que nos queda decirle a Silvia es que si en cualquier momento cambia de idea, si quiere utilizar este medio como una plataforma, si quiere hablar con nosotros, obviamente, nuestro teléfono está abierto las 24 horas para que nos cuente cómo está viviendo esta etapa, esta noticia de su hijo que no tiene que ser nada fácil para una madre", ha concluido.

El psiquiatra forense José Miguel Gaona, presente en el programa por videollamada, ha catalogado como "normal" la reacción de Silvia Bronchalo. "La palabra clave que ha utilizado el propio Daniel es rehén. ¿A que se referiría? ¿A que el cirujano tenía una serie de fotografías tremendamente comprometedoras acerca de él? ¿Por qué era rehén? ¿Qué es lo que le mantenía en esa jaula de cristal? Estamos hablando de rehén sin tener una pistola en la cabeza", ha comentado.

