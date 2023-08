Verónica Dulanto defiende a Cristina Pedroche en 'Ya es mediodía': "La gente critica por pura envidia"

Sigue habiendo reacciones a las feroces críticas que ha recibido Cristina Pedroche en redes sociales por compartir una imagen suya en la que luce una buena figura posparto. Tras haber lanzado un duro comunicado en el que ha revelado sentirse "agotada" y que tiene que proteger su "salud mental" por su hija, han sido muchas las voces las que han salido en apoyo de la presentadora de Password. Entre ellas, la de Verónica Dulanto.

La presentadora sustituta de Ya es mediodía ha dado una lanza a favor de la vallecana. El magacín de Unicorn Content conectaba con Álex Ghita, un popular entrenador personal de celebrities, quien ha recordado que Pedroche ya tenía el hábito de hacer deporte y cuidar su alimentación antes de su embarazo, algo que ha seguido haciendo durante su preñez y que, por supuesto, no ha abandonado en este período posparto.

"El hábito es importantísimo, y en el caso de Cristina ella se lo ha currado muchísimo antes, durante y después el embarazo. En mi opinión, cuando la gente no consigue sus objetivos, lo fácil es tirar por tierra los resultados del resto. Es mucho más fácil criticarla a ella que hacer autocrítica con lo que uno no ha hecho por no ser constante", ha señalado en directo.

[Cristina Pedroche estalla tras recibir duras críticas por presumir de figura en pleno posparto]

Antonio Rossi ha aprovechado para preguntarle a la conductora cómo fue su caso y ésta ha hablado de cómo ella gestionó su período posparto. "No soy una persona que haga mucho ejercicio, soy muy vaga, por eso creo que la clave está en cuántos kilos cojas durante el embarazo. Cuántos menos sean, más rápida será la recuperación. Al final, ¿sabes qué pasa? Hagas lo que hagas, te quede el cuerpo que te quede, siempre vas a recibir críticas. Si te quedas bien, porque eso no puede ser así. Si te quedas mal, también mal, porque no te has cuidado", expresaba.

Dulanto apoyaba así a Pedroche, mostrando también su solidaridad. "Vamos a ver, yo me quedé sin cintura, con un michelín más grande de lo normal, pero vaya, que yo estaba en la playa tan ricamente y me dio todo exactamente igual", proseguía. Liz Emiliano, presente en la mesa, también ha recalcado que Pedroche ya tenía un fuerte hábito de hacer deportivo intenso antes de quedarse embarazada.

'Ya es mediodía'.

"El hábito es muy importante"

"El hábito es muy importante, como ha dicho Álex. Si antes de quedarte embarazada haces deporte y comes bien, con el embarazo no va a variar tanto tu cuerpo. Cuando das a luz, tu cuerpo tarda menos en recuperarse que el de una persona que no tenga esos hábitos. Yo parí el 25 de agosto, y un mes después estaba desfilando en la Fashion Week en bikini", argumentaba.

Isabel Rábago se ha sumado también a la ola de apoyo a la vallecana, afeando que las críticas hayan tenido sesgo social. "Además de en los hábitos, lo que he leído son críticas que ponen el foco en la clase social. Es decir, tú tienes un determinado nivel adquisitivo que te puedes permitir determinadas cosas, acceso a determinadas comodidades que otras personas con menos dinero no pueden. Pero tranquilidad en las redes, que estamos siempre a la que salta con todo", compartía. "Para hacer deporte, no necesitas tener dinero", apuntaba Emiliano.

"Yo, al final, creo que la gente que critica es por pura envidia", concluía de forma rotunda. No ha sido la única que ha apoyado públicamente a Pedroche. Nuria Marín en Socialité fue una de las primeras en defender a la vallecana y también ha salido en su defensa Lorena García en Espejo Público.

Sigue los temas que te interesan