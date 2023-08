Mediaset saca pecho en una promo por las audiencias de Cuatro y Energy y omite las de Telecinco

El pasado julio, Telecinco cerró sus audiencias con una media de 9,4 puntos, su mínimo histórico. Antena 3 lideraba con un 12,8%, y le seguía La 1 con un 9,8%, lo que llevaba a Telecinco a ser la tercera opción. Eso no ha sido impedimento, sin embargo, para que Mediaset haya lanzado este lunes una promo en la que presume de los datos conseguidos, eso sí, obviando toda referencia directa a Telecinco.

Así, con imágenes que sí pertenecen a su principal cadena, como 25 palabras, Allá tú, Vaya vacaciones, Reacción en cadena o El programa de Ana Rosa, el grupo afirma: “Mediaset España, un mes más líder en target comercial”. “La actualidad y el entretenimiento son un referente para toda la familia”, continúa diciendo la promo, que no ofrece ningún dato de estos programas, de los cuales, solo el de Ana Rosa Quintana lidera su franja.

Sí detalla después cómo “Cuatro logra el mejor dato de los últimos 5 meses”, aunque ahí no evita a laSexta, que subía hasta un 6,8% de cuota gracias a la actualidad política y repetía su mejor julio logrado en 2014 y 2009. Esa frase va acompaña de imágenes de retransmisiones deportivas, de Iker Jiménez en Cuarto Milenio y de Marta Flich en Todo es mentira.

[‘¡Vaya vacaciones!’, a un paso de convertirse en el reality menos visto de la historia de Telecinco]

Por último, Mediaset destaca que “la suma de las temáticas las sitúa 111 meses por delante de sus rivales, siendo Energy la opción líder por duodécima mes consecutivo”. Un dato objetivo, si bien hay que destacar que Mediaset tiene un canal más que su principal competidora, Atresmedia.

Hay que destacar que, desde la cancelación de Sálvame, la cadena no ha encontrado el apoyo del público. La serie Mía es la venganza no dejaba grandes datos y fue trasladada a Divinity, y su hueco lo ocupó Así es la vida, que emite desde las 15:40 hasta las 19:00 horas, con datos muy inferiores a los que cosechaba el magacín rosa de La Fábrica de la Tele. Tampoco ha tenido suerte con La última noche, Me resbala ni con ¡Vaya vacaciones!, que está cerca de ser el reality menos visto de la historia de Telecinco.

Por su parte, desde Atresmedia, han sacado hoy de nuevo promociones celebrando que Antena 3 es, desde hace 21 meses, la cadena líder de la televisión, destacando que logra la mayor ventaja con su competidor, Telecinco, desde el mes de julio del año 1998. Y también han querido destacar que, como grupo, son los más vistos.

📹Promo Mediaset España - #Audiencias del mes de julio pic.twitter.com/BB9k7JqvVE — Tweets de tele (@teletuits) August 7, 2023

🏆 @antena3com (12,8%) suma 21 meses consecutivos de liderazgo y logra la mayor distancia con su competidor en un mes de julio desde 1998 (+3,4 puntos)



💪 Invencible en Prime Time (13,8%) con una ventaja de +5 puntos, la mejor en julio desde 1996



🧡🧡🧡pic.twitter.com/YoAIA0nqIu — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 7, 2023

📹Atresmedia, grupo líder de #audiencias en julio pic.twitter.com/YUXseZFnx4 — Tweets de tele (@teletuits) August 7, 2023

