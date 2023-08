‘¡Vaya vacaciones!’, a un paso de convertirse en el reality menos visto de la historia de Telecinco

Durante años, Telecinco nos ha acostumbrado a tener en su parrilla algún reality con famosos en los meses de verano. Apuestas que no son del todo fuerte, pero que sirven para entretener a su público, como lo fueron en su día Campamento de verano, Pasaporte a la isla o La casa fuerte, por citar algunos ejemplos. Todos ellos tenían en común el estar protagonizado por famosos, así como un cierto aire de low-cost.

Para este 2023, Mediaset decidió poner en marcha un nuevo formato, ¡Vaya vacaciones!. Concursando por parejas, un nutrido grupo de famosos partían hacia la República Dominicana, en lo que prometía ser unas vacaciones en un resort. Aquello, sin embargo, no era un Hotel Glam precisamente, y obligaba a los concursantes a ponerse a trabajar, algo que puede recordar, por ejemplo, a Pesadilla en El Paraíso.

La audiencia, sin embargo, no está siguiendo esta aventura con especial ahínco. El programa partió como líder de la noche en su primera semana, pero el dato no fue para tirar cohetes: 1.017.000de espectadores con una cuota de pantalla del 11,7%. No era una mala cifra: Telecinco anda en una importante crisis de audiencias, y ese 11,7% estaba por encima de la media de la cadena cuando se estrenó julio (que cerró con un 9%).

Sin embargo, semana a semana, el programa no consiguió remontar el vuelo e interesar a más seguidores. Y eso que se habla de él en sus magacines, e incluso se lleva a sus concursantes eliminados a programas como Así es la vida para que compartan cómo vivieron la experiencia.

La gala de ayer jueves, que era la semifinal, anotó 741.000 seguidores con un 9,1% de cuota. Fue la segunda entrega con menor número de espectadores y con la cuota de pantalla más baja de la temporada, por detrás de la gala 3.

Esto hace que el concurso que presenta Luján Argüelles tenga, en estos momentos, una media de 9,9 puntos. Un dato bastante bajo teniendo en cuenta que Telecinco, durante años, brilló con los realities, incluso con aquellos que tenían un aire mucho más low cost que este ¡Vaya vacaciones!. La casa fuerte, por ejemplo, tuvo un promedio de 1.905.000 espectadores con un 19% en el no tan lejano verano de 2020.

Esto significa que ¡Vaya vacaciones! está a un paso de convertirse en el reality menos visto de toda la historia de Telecinco. Hasta el momento, tal dudoso honor lo ostenta la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso, que cerró sus puertas el pasado febrero con un 9,7% de media, y una gala final que hizo un 9,9%, la menos vista de la historia de los realities de la cadena.

Para conseguir que eso no se cumpla, el programa debe marcar la próxima semana un dato superior al 9,1% que anotó anoche. Si la cifra se repitiese ese 9,1%, empataría con Pesadilla en El Paraíso con un idéntico 9,7%. Habrá que esperar hasta entonces para comprobar si, por ser la final, más espectadores se enganchan a las tramas del espacio, o si desciende sus audiencias por tercera semana consecutiva.

En la gala de anoche, Juanjo y Aguasantas, exparejas de Manuel Cortés y Alma Bollo, resultaron los nuevos eliminados. Tony Spina y Marta Peñate, por su parte, ganaban la inmunidad y se convertían en los primeros finalistas. La semana que viene se enfrentarán a Makoke y Javi Tudela y a Jorge Pérez y Cristina Porta por conseguir los 25.000 euros de premio.

