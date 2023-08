Un perro vomita sobre Julia Rubio en ‘Estando contigo’: “Me ha echado una pota, cosas que pasan”

Hacer televisión con animales en el plató es algo que, en ocasiones, se vuelve complicado. Y es que, por más que estén domesticados, pueden ser impredecibles, como bien ha comprobado en sus carnes la presentadora Julia Rubio en el programa Estando Contigo, de CMM de Castilla-La Mancha.

En pleno directo, la comunicadora tenía en sus brazos un cachorro de perro, mientras un experto, el veterinario Carlos Rodríguez, estaba contando al público cuál era la mejor forma de cuidar las uñas de las mascotas.

Quizá por el calor de los focos, por no estar en su ambiente habitual, o por lo que correspondiese, el animal no se encontraba bien, y acabó vomitando sobre el pecho de Julia Rubio, que supo reaccionar de la mejor manera, con humor, y dándole naturalidad.

“Ha potado”, decía el veterinario, que opinaba, en tono de broma, que “no le debe gustar el perfume que llevas hoy”. “No pasa nada, me ha echado una pota, cosas que pasan, se ha mareado”, explicaba con humor la comunicadora. En ese momento, sacaban del plató al pequeño animal para que pudiese estar más tranquilo y se recuperase de lo que le hubiese podido suceder. Y el veterinario y la presentadora siguieron tomándose el asunto con sentido del humor.

“Parece que hemos salido por la noche”, comentaba Carlos Rodríguez. “Es como un bebé cuando le vas a sacar los gases y te lo echa todo. No hace falta cambiarme, ya me he limpiado, no huele mal”, añadía ella, restando importancia a la situación.

En estos días, precisamente, otro rostro televisivo ha compartido en sus redes sociales un percance con un animal. Y es que el pasado miércoles, Frank Cuesta, mostraba en su cuenta una fotografía de su mano visiblemente inflamada y con sangre. “En el hospital con la peor mordedura de víbora posible”, escribía junto a la imagen.

El que fuese conductor de Frank de la Jungla mostraba así una fotografía de su mano izquierda, en la que se ve la marca del reptil en la parte inferior del pulgar. En la actualidad, el herpetólogo vive en la actualidad en Tailandia, y que allí está al frente de Santuario Libertad, donde se dedica a recoger animales para facilitarle su bienestar en su entorno natural.

Las cosas del directo… si te encuentras mal , saca lo que llevas dentro … o no. pic.twitter.com/AS4GTJbzc5 — TVMASPI (@sebas_maspons) August 4, 2023

