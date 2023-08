Frank Cuesta acaba en el hospital tras sufrir el ataque de una víbora: “La peor mordedura posible”

Este miércoles, Frank Cuesta ha compartido en sus redes sociales un incidente que ha vivido, y que le ha hecho acabar en las urgencias de un hospital. Y es que le había mordido una víbora, lo que había provocado una considerable inflamación en una de sus manos.

El que fuese conductor de Frank de la Jungla ha subido una fotografía de su mano izquierda, en la que se ve la marca del reptil en la parte inferior del pulgar. “En el hospital con la peor mordedura de víbora posible”, escribía junto a las imágenes.

Hay que recordar que el herpetólogo vive en la actualidad en Tailandia, y que allí está al frente de Santuario Libertad, donde se dedica a recoger animales para facilitarle su bienestar en su entorno natural.

No es la primera vez que un animal muerde a Frank Cuesta. En su visita a El Hormiguero del pasado mes de mayo narró cómo le atacó en los testículos un murciélago en el Amazonas. “Me metí en un tronco que era como una cueva gigantesca, había un montón de bichos. Perdí los pantalones, me quedé encajado y un murciélagao me mordió los huevos, y a las tres semanas o así volvimos a Manao y me tuve que poner la vacuna de la rabia, tenía los huevos enrabiados”, explicó entonces. Ese incidente le dejó los testículos muy inflamados, pues cuando le preguntaron por el aspecto reconoció que se sentía “orgulloso”.

Por otro lado, y en relación con la reciente mordedura de la víbora, Cuesta explicó entonces que los antídotos de serpiente son “una especie de quimioterapia”, que dejan el sistema inmunológico sin defensas unos seis meses.

En el hospital con la peor mordedura de vibora posible. :-( pic.twitter.com/hA9V6DHxLp — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 2, 2023

Aunque en el pasado estuvo al frente de varios programas de televisión, en la actualidad, Frank Cuesta no parece tener demasiado interés en regresar. En la misma entrevista con Pablo Motos contó que, literalmente, se aburrió de la pequeña pantalla. “A mí lo que me gusta es divertirme, la televisión me divertía mucho hasta que te obligan a hacer cosas. Como programas de perros, que hice dos, y dije venga, ya está, se acabó la tele”, narraba. Sin embargo, entonces contó que tenía un nuevo proyecto entre manos junto a Cristina Seguí, cofundadora de Vox. Llamado Carretera salvaje, nació de una idea de reunir a políticos de diferentes ideas en un viaje por el mundo, pero solo ella aceptó.

