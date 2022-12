Frank Cuesta presume de homofobia e incendia las redes: "Es antinatural"

Frank Cuesta ha vuelto a ser protagonista de una sonada polémica tras dar unas incendiarias declaraciones en las que saca a relucir su LGTBI-fobia. El famoso herpetólogo publicó un vídeo en sus redes sociales en el que, entre otros asuntos, hablaba de cómo se impone, según él, la diversidad sexual de forma "antinatural".

El vídeo recibió un aluvión de comentarios en cuanto vio la luz, motivo por el cual el presentador de Frank de la Jungla acabó borrándolo, pero sus declaraciones ya se habían viralizado en las redes sociales.

"Tú pones una puta película ahora y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros. Yo ya no veo un tío ni una tía nunca", se queja el siempre polémico personaje. "Que está muy bien que haya tías comiéndose los morros y que se chupen las tetas y que tíos se peguen mamandurrias. ¡Que está muy bien!", matiza.

Frank Cuesta diciendo que ser heterosexual es lo "normal" y que ser gay o lesbiana es "antinatural". Homofobia bien 😍 pic.twitter.com/BxnXZFNI2k — Gema MJ (@gmaemejota) December 13, 2022

"Pero, hostia, perdonad que os diga", añade Frank, "de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal, que es que ya somos anormales, estamos siendo anormales. Desde que los hombres somos todos abusadores, somos unos hijos de puta y ya lo de un tío y una tía es como 'puf, es que es impuesto'".

"Pero, ¿qué impuesto, subnormal? ¡Pero vete a la naturaleza!", espeta Frank, que asegura que los perros en las ciudades tienen relaciones con otros perros "porque no tienen perras" y "en la guerra cualquier agujero es una trinchera". "¿Qué busca el gallo, otro gallo o una puta gallina? ¿Qué busca el ciervo, otra cierva u otro puto ciervo para darle por culo?", pregunta el herpetólogo.

"Es que ya no se puede en una puta película donde una tía diga: 'Me gusta un tío'. Pues no: 'Me gusta un tío, una tía y aquel árbol. Me voy a follar al árbol'. Y yo me niego, porque es antinatural", añade. Y es que el polémico rostro televisivo asegura que están imponiendo la diversidad sexual "con un puto descorchador".

Pese a que asegura que a él eso no le afecta "en nada", sí considera que afecta a sus hijos, a sus nietos y a su trabajo. "Esa es la subnormalidad que hay hoy en día. Que está todo metido a presión, que ya nada es natural", insiste.

Ante el revuelo generado por sus palabras claramente LGTBI-fobas, Frank Cuesta ha preferido no pedir disculpas y se ha mostrado ofendido por lo que él considera una manipulación de su mensaje. "Qué manipuladores sois y, sobre todo, qué daño estáis haciendo. Me quieres etiquetar de homófobo, xenófobo, gordófobo, misógino y no sé cuántas cosas más... ¡Perfecto! Pero el daño que estáis haciendo a esta sociedad es brutal", ha escrito en sus redes.

