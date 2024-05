Carlos Sobera se abre en 'TardeAR' sobre el ictus que sufrió su mujer: "Las primeras 48 horas fueron terribles"

Carlos Sobera acudió este martes, 28 de mayo, a TardeAR para presentar su libro A contracorriente, una novela autobiográfica en la que el presentador repasa etapas de su vida con su característico sentido del humor. Entre esos episodios, se encuentra uno de los más duros, el ictus que sufrió su mujer hace cinco años.

Sobera habló abiertamente del complicado momento frente a Ana Rosa Quintana: "Mi mujer sufrió un derrame cerebral en el año 2019, a pesar de ser muy joven. La verdad es que las primeras 48 horas fueron terribles. El diagnóstico era muy serio", reconoció el conductor de Tierra de nadie y First Dates.

"Cabía la posibilidad de que muriera o de que, si conservaba la vida, no quedara bien. Podía tener secuelas importantes. Misteriosamente, tuvo un cavernoma, que fue lo que le provocó el sangrado masivo, se disolvió... Los médicos no se lo explicaban", señaló Carlos.

[Ana Rosa Quintana vuelve a hacer suya la frase de Isabel Díaz Ayuso de "me gusta la fruta" en 'TardeAR']

"¿Cuánto rezaste?", quiso saber la comunicadora de Telecinco. "Mucho. Sobre todo, en ese momento, me di cuenta de lo mucho que la quería y de lo egoísta que era yo. Pensaba: 'Como se muera mi mujer, ¿qué va a ser de mí? Por favor'. No me cabía en la cabeza. Pensaba en mis hijas y...", comentaba el invitado.

Afortunadamente, como explicó Ana Rosa Quintana, la pareja de Carlos Sobera "ahora está fenomenal y maravillosa". Entonces, la conversación daba un giro a un tono más distendido, cuando el vasco aceptaba que a veces tomaba el pelo a su esposa con este tema.

sobera

"A veces, le tomo el pelo. Le digo: 'Claro, como tuviste un derrame...'. Tiene un sentido del humor bárbaro, es Leo, como yo. Ya os podéis imaginar las discusiones en casa. Los rugidos", bromeó el entrevistado, añadiendo: "Ella es muy positiva. Es que, frente a la enfermedad, la positividad de la gente es fundamental".

Ana Rosa no pudo hacer más que darle la razón, también en eso que afirmaba Sobera de que Quintana y su mujer eran "parecidas": "Hasta físicamente, ¿eh? La gente me pregunta si mi mujer es Ana Rosa Quintana y yo respondo que no".

Ana Rosa Quintana y Carlos Sobera, en 'TardeAR' Mediaset España

"Es como mi hermana pequeña. Cuando tenía el pelo largo y ella también, y además lo llevábamos como rojizo las dos, me decían: 'He visto a tu hermana'", recordó la presentadora de TardeAR. "Hay días que digo: 'Que no se me escape el nombre de Ana Rosa'", zanjó, entre risas, Carlos.