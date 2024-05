Actualidad política, en directo | Puente tras conocerse que Begoña Gómez está siendo investigada por un juez: "Yo soy jurista y eso es una chorrada"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reprochado al líder de Vox, Santiago Abascal, que abrace las "tesis más extremistas" del Gobierno de Israel y que atice "la guerra" en lugar de estar del lado de la paz.

Así se ha pronunciado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la reunión que ha mantenido Abascal este martes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"El señor Abascal abraza esa política de bulos, de falsedades, de calumnias y de conjuras de los elementos más extremos del Gobierno de Netanyahu y, desde luego, lo que demuestra es que no solamente no está en el consenso de la sociedad española que mayoritariamente anhelaba y apoya este reconocimiento (del Estado palestino), sino que tampoco está con la paz. Y ya no está ni siquiera con la más mínima humanidad", ha señalado.