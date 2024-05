Nuria Roca habla alto y claro sobre la competencia de Broncano y Latre contra 'El Hormiguero': "Es ridículo"

Nuria Roca se ha pronunciado sobre la nueva batalla de audiencias que se vivirá en el access la próxima temporada. El Hormiguero, donde la presentadora colabora de forma regular, se enfrentará a la llegada de David Broncano a La 1 y al fichaje de Carlos Latre por Telecinco. Estas novedades representan "todo un notición" para ella.

"A mí me encanta la televisión. Soy una consumidora ávida. Cuanta más oferta, mejor", expresó Nuria Roca, que considera que "hay público para todos". En su opinión, "sería absurdo que todos intentaran hacer lo mismo. Cada uno debe dirigirse a su audiencia específica".

La escritora piensa que la competencia es beneficiosa. "Siempre te obliga a mejorar", aseguró en declaraciones para El Independiente. Además, recordó cómo El Hormiguero superó sin dificultades su brevísima coincidencia con Cuentos chinos, el programa que presentó Jorge Javier Vázquez y que fue cancelado a los pocos días al no conseguir las audiencias esperadas.

[Nuria Roca confirma que el 'animal print' es la tendencia que seguir esta temporada]

Cuando se le preguntó si la estrategia de Jorge Javier Vázquez perjudicó a Cuentos chinos, Nuria Roca no dudo en responder de manera directa: "No creo que fuera la estrategia. Simplemente, el programa no gustó. Si algo no funciona, hay que retirarlo y no pasa nada", explicó destacando que la creación de diferentes programas es positiva aunque no todos tengan éxito.

Por otro lado, Roca se mostró entusiasta sobre el fichaje de Broncano por TVE: "A los medios les interesa vender esto como una batalla y una guerra, pero pueden estar todos. Que haya competencia te pone las pilas. Como televidente, pienso '¡qué bien! Vaya temporada se nos viene encima'", añadió.

Juan del Val y Tamara Falcó

Respecto a trabajar con su marido, el escritor Juan del Val, señaló que llevan colaborando juntos desde que se conocieron. Aunque su presencia conjunta frente a las cámaras ha sido más evidente en los últimos años, siempre han trabajado juntos.

"Nos gusta trabajar juntos y hacemos un buen equipo profesional", dijo, a la vez que también explicaba que en El Hormiguero solo coinciden en la tertulia de 15 a 20 minutos y que en La Roca, Juan es un colaborador más, similar a otros como Ángel Antonio, Gonzalo Miró o Pilar Vidal. "En casa comentamos todo, somos muy intensos, pero nos gusta. No me importa llevar el trabajo a casa", añadió.

Nuria Roca también le dedicó unas palabras de aprecio a Tamara Falcó, su compañera en el espacio de Antena 3. "Tamara tiene un entorno fantástico y de amistad desde hace mucho tiempo. Está rodeada de buena gente. Cuando necesita un consejo, se lo doy, aunque no soy de dar consejos. Estoy muy a gusto con Tamara, es fantástica".