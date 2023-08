Cristina Pedroche responde a las críticas de Lucía Etxebarría: "No me intentéis hacer sentir mala madre"

Cristina Pedroche ha dicho basta. La presentadora de Password se ha enfrentado a las duras críticas que ha recibido en redes tras compartir imágenes en las que muestra cómo está su cuerpo mientras lucha por recuperar su figura tras haber sido madre. Entre las críticas, ha estado Lucía Etxebarría, a la que la vallecana ha decidido responder de forma contundente.

La autora valenciana compartió una imagen de la pediatra Julie Bhosdale, quien lucía un cuerpo muy distinto al que ha mostrado Pedroche en su vídeo. "Esta es la pediatra Julie Bhosdale, diez semanas después del parto. Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después del parto. A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal", comenzaba en su tuit.

Etxebarría comenzó a narrar la situación privilegiada a nivel económico de Pedroche. "Factura entre uno o dos millones de euros al año. Sólo ella, pues su marido debe facturar más o menos lo mismo", proseguía antes de comentar cómo esa diferencia económica le hacía a Pedroche poder llevar mejor la maternidad, dado que podría tener "una enfermera Salus por la noche", así como también un "entrenador personal".

"Tú tendrás un cuerpo como el de Julie Bhosdale, no como el de Cristina Pedroche. Y tu cuerpo también es precioso, porque ha gestado vida. No es que te falte fuerza de voluntad. De hecho, tienes una fuerza de voluntad que mueve montañas. Es que no eres rica", escribía Etxebarría, para después describir las facilidades que tiene la colaboradora de Zapeando por su posición económica.

Palabras que no han caído en saco roto, dado que Pedroche le ha respondido, revelando, por ejemplo, que no tiene entrenador personal. "Hola Lucía, perdona las horas, pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto)", escribía en otro tuit.

Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto🙏🏽). No tengo entrenador personal… — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 7, 2023

"No tengo entrenador personal porque estudié yo misma, pero claro que recurro a profesionales cuando no tengo la capacidad o el conocimiento. (Perdón también por esto)", continuaba, de nuevo pidiendo disculpas de forma irónica, pues respondía así al ataque de Etxebarría por su posición económica.

"El cuerpo de la mujer que muestras es real, de un posparto real. ¿Entiendo que yo me tengo que sentir mal porque el mío no es así? Todos los cuerpos son reales y válidos y todas las mujeres iguales de buenas madres. No me intentéis hacer sentir mala madre a mí, por favor,", concluía la vallecana en su respuesta.

Una respuesta que ha tenido el apoyo del público en redes, recordando que la presentadora no se ha mostrado como ejemplo de nada, sino que ha compartido su experiencia únicamente personal.

