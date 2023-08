Ania Iglesias, de ‘Gran Hermano 1’, reaparece en ‘Fiesta’ y desvela la enfermedad que padece en la sangre

Hace ya 23 años que conocimos a Ania Iglesias. La vallisoletana entró un 23 de abril de 2000 en la casa de Gran Hermano, y eso le permitió entrar en nuestros hogares por la puerta grande. Aunque fue una habitual de los programas de Telecinco, en los últimos años su presencia mediática fue disminuyendo, con ocasionales participaciones en Sálvame y poco más.

Este fin de semana, Ania ha regresado a la que fue su casa televisiva como invitada del programa Fiesta de verano, y allí explicó que en los últimos años ha vivido un importante bache físico y emocional. Por suerte, poco a poco la que fuese finalista del reality estrella de Telecinco está comenzando a ver la luz.

Sobre su salud, Ania explicó que hace ya algún tiempo comenzó a notarse mal, que su energía le fallaba, y que se cansaba en exceso. “Llegué a pensar que a lo mejor no estaba comiendo bien porque, como ya sabéis, no siempre he tenido buena relación con la comida”, narró. En ese sentido, hay que destacar que Iglesias contó que había luchado contra la anorexia durante más de 20 años, e incluso tuvo que ponerse en manos de la Unidad de Trastornos Alimenticios del hospital Infanta Cristina.

Tras ver mermada su energía, Ania se realizó diferentes pruebas médicas, y así fue como descubrió que tiene una enfermedad congénita y que afecta a su sangre. “Me han visto este año en la sangre algo que no estaba bien, es algo congénito, me han hecho hasta una prueba de leucemia, pero finalmente han descubierto que es talasemia”. Según su relato, su cuerpo no genera la suficiente cantidad de hemoglobina, lo que afecta a los glóbulos rojos, y por ello, a veces “hasta tienen que hacerme transfusiones”.

Por otro lado, Ania ha narrado en Fiesta de verano que también ha pasado por una mala racha en el terreno personal, pues su pareja le fue infiel en varias ocasiones. Ella descubrió la deslealtad por los mensajes que recibía en las redes sociales.

“Yo hace un año ya empecé a notar señales, él tonteaba mucho con mujeres por Instagram y también fuera de Instagram, él siempre me negaba las cosas, nosotros discutíamos poco pero todas las veces que lo hacíamos era por el mismo tema”, explicó la gran hermana. Fueron algunos de los ligues de su ex, o mujeres con las que había intentado algo, las que le avisaron. “A día de hoy no sé deciros si lo he superado del todo, pero sí que os digo que no volvería con él porque el que nace lechón muere cochino”, sentenciaba.

