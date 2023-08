8 tramas actuales del mundo del corazón con las que ‘Sálvame’ habría hecho su agosto (si continuase)

Hace ya más de un mes que Sálvame acabó, y todavía se habla del formato estrella de La Fábrica de la Tele. En parte, porque sus protagonistas han mantenido vivo su espíritu gracias al nuevo programa que han hecho con Netflix y que les ha llevado a hacerse una gira por lugares de América. Y también porque todavía hay quien se alegra por su final, o porque lamentan el mismo, según los puntos de vista.

De lo que no hay duda es de que los espectadores también nos acordamos mucho de Sálvame. Y es que, cada vez que salta alguna bomba que agita el universo del corazón, es inevitable pensar cómo lo habrían tratado Adela González, María Patiño y compañía. Sin olvidarnos, por supuesto, del dueño del cortijo, Jorge Javier Vázquez, que, de momento continúa apartado de la televisión.

A continuación, vamos a recordar hasta 8 situaciones recientes que sucedieron tras la última emisión de Sálvame, y que habrían hecho el agosto al programa a través de análisis y reportajes variados.

El crimen cometido por Daniel Sancho

Ha sido la información estrella de los informativos y crónica social de este fin de semana. El chef Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha sido detenido en Tailandia tras confesar haber matado a un cirujano colombiano. El tema está ocupando horas y horas en todos los espacios de la televisión en este momento, y de él hablan desde expertos en leyes hasta colaboradores como Alejandra Rubio, quien fue de su círculo de amigos en un momento dado.

La muerte de Carmen Sevilla

Sálvame ponía punto final a su andadura diaria el 23 de junio, viernes. Y al lunes siguiente nos despedíamos de Carmen Sevilla, actriz, cantante y presentadora que fallecía a los 92 años. El hijo de la querida artista decidió despedirla en la más estricta intimidad, algo que no compartían aquellos que la conocieron. De hecho, sus amigos le organizaron un funeral público, al margen de la despedida familiar. Es inevitable pensar qué habría hecho Sálvame, y cómo habrían pasado por su plató numerosas personas que la conocieron. Algo que, huelga decir, hicieron otros programas tanto de Telecinco como de las demás cadenas.

La boda de Tamara Falcó

Ha sido la boda del año, y el evento se ha vendido en dos reportajes en una conocida revista que volaron de los quioscos. Fiesta tiró la casa por la ventana para cubrir las nupcias de la marquesa, pero sabemos, de sobra, que Sálvame habría informado con su humor canalla sobre todo lo que allí sucedió. La huella de Sálvame, de hecho, es tan alargada que en Así es la vida se llevaron a cabo situaciones sobre el traje de la hija de Isabel Preysler que ya se habían vivido con anterioridad en el magacín de La Fábrica de la Tele.

La crisis de Belén Esteban

En las últimas semanas se está hablando de si la relación de Belén Esteban y Miguel Marcos estaría en crisis. La antaño conocida como princesa del pueblo ha intentado blindar la privacidad de su pareja anunciando medidas legales, pues mantiene que Miguel es alguien anónimo. Sálvame no habría pasado por alto esta situación, y seguro que Belén se habría pronunciado como solo ella sabe hacerlo y habría callado algunas bocas.

La vida sentimental de Bertín Osborne

Otro de los personajes de este verano es Bertín Osborne. Hace unas semanas se anunció que sería padre de nuevo junto a una joven llamada Gabriela Guillén, que nunca fue presentada oficialmente como su novia. Esto ha generado todo tipo de comentarios y análisis en los programas de crónica social. Y la cosa se puso más intensa cuando entró en juego Chabeli Navarro, ex de Bertín, que asegura que se quedó embarazada del de Buenas noches, señora, y que abortó por su recomendación. Seguro que no habría tarde en la que el nombre de Bertín no sonase en el plató de Sálvame, y fijo que le habrían hecho algún repaso como el que le hizo Sandra Barneda en Así es la vida, pero con más contundencia.

La separación de Rosalía

La cantante Rosalía y el cantante Rauw Alejandro han roto su relación, y eso que tenían previsto pasar próximamente por el altar, tal como ella relató en El Hormiguero hace poco más de un mes. En el universo de Sálvame, esto habría sido especialmente jugoso porque Belén Esteban es fan incondicional (y amiga) de la de Malamente. De hecho, la ganadora de Más que baile se pronunció al respecto, pero en una televisión mexicana, no en Mediaset. “Si han roto o no han roto, Rosalía es muy amiga mía. Mi Rosi, la vida es así. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa: Rosi, te quiero y te querré siempre. ¿Y sabes qué?: que él se lo pierde, cariño. Un beso”, dijo en una entrevista en directo, palabras que rápidamente se volvieron virales.

🔴BREAKING NEWS | Última hora de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro



Su amiga Belén Esteban nos cuenta los detalles desde México 🇲🇽pic.twitter.com/9FWCqbQ2jE — telemagazine (@telemgzn) July 27, 2023

La próxima paternidad de Patricia Pardo y Christian Gálvez

Cuando Christian Gálvez y Almudena Cid rompieron su matrimonio, Sálvame se hizo eco de todo lo que se decía entonces. Por esa razón, es fácil pensar que ahora que Patricia Pardo y Christian Gálvez han anunciado que esperan un bebé y que incluso se casaron en secreto hace un año, Sálvame cubriría con ahínco toda esta información. Y seguro que habría lugar para Almudena Cid, quien habló de cómo afrontó su ruptura en su libro biográfico Vivir sin punteras, así como en algunas entrevistas. “Para mí ha sido muy duro porque, cuando algo es sorpresivo, que no lo has elaborado, cuando alguien decide romper, lo que sientes es un destrozo”, le dijo a Bertín Osborne en su programa de Canal Sur el pasado mes de mayo. “Al principio no lo entiendes, pero con el tiempo... Importa muy poco los por qué. Importa lo que has hecho tú con lo que te ha pasado”, añadía.

La ruptura de Pipi Estrada y Andreína

En Fiesta, Pipi Estrada anunciaba el 30 de julio que había roto con Andreína, su novia venezolana, con la que llevaba cuatro años. “Estábamos en Mojácar de vacaciones y todo iba bien, pero de repente empezaron a llegar los nubarrones y todo se torció”, contó el periodista deportivo, hablando de que se dijeron “cosas que atentan a la dignidad y que humillan eso no se puede dejar pasar”. Dado que en los últimos tiempos Pipi fue colaborador de Sálvame (llegó a aparecer en el último programa, incluso), el programa habría hecho su agosto analizando qué le pasó al ex de Terelu Campos y hasta es posible que le hubieran dedicado una sección para encontrarle nueva pareja.

